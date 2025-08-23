Išgyvenimo krepšyje būtina turėti ir grynųjų pinigų: pasakė, kokią sumą būtų protinga atsidėti

Vis daugiau tautiečių įsigyjant išlikimo krepšius Lietuvos šaulių sąjungos narė Valdonė Ovadnevienė patarė, kaip tokį krepšį būtų galima susikomplektuoti patiems ir kokių svarbių dalykų nepamiršti.
Grynieji – būtinybė
Pasak šaulės, karo metais visada yra pravartu turėti su savimi šiek tiek grynųjų nenumatytiems atvejams.
„Labai svarbu yra turėti grynųjų pinigų. Rekomenduojama yra apie 500 eurų turėti suaugusiam žmogui ir svarbu juos turėti smulkiomis kupiūriomis, nes jeigu jums reikės kažkur atsiskaityti ir neturės grąžos, tada išvengsite problemų. Gali būti, kad banko kortelės nebeveiks, ir tai bus vienintelis būdas jums gauti reikalingų dalykų“, – teigė V. Ovadnevienė.
Pasak Lietuvos šaulių sąjungos narės, reikėtų nepamiršti, kad karo metu toli greičiausiai nepabėgsime, todėl pravartu būtų turėti ir pinigų kitomis valiutomis.
„Jeigu bėgtume, greičiausiai nebėgtume kažkur toli, tai teoriškai, mano nuomone, užtenka eurų, bet aš turiu šiek tiek zlotų. Nes Lenkija yra šalia, jie turi kitą valiutą ir, jeigu man prireiktų smulkių, tai grįžusi iš kelionių aš juos laikau neišsikeitusi išvykimo krepšyje“, – patarimais dalijosi ji.
Patarė, kur geriausia laikyti išlikimo kuprinę
Daugeliui žmonių kyla klausimas, kur laikyti tokią išlikimo kuprinę, kad ją bet kada būtų patogu pasiimti. Pasak šaulės, tokią kuprinę nepakenktų visada vežiotis netgi savo automobilyje, o ypač jeigu kelyje praleidžiate daug laiko.
„Jei nuolat būnate mašinoje, labai daug keliaujate, tai galbūt visas išlikimo krepšys arba mažesnė jo versija turėtų būti ir automobilyje. Jeigu labai daug laiko praleidžiate darbe, kur tikriausiai išlikimo krepšio nelaikysite, bet irgi galima ten turėti vandens, minimaliai maisto atsargų ir būtiniausių vaistų“, – vardijo V. Ovadnevienė.
Daugiau apie tai, kiek grynųjų pinigų turėti, kaip elgtis dingus elektrai ar ryšio signalui, kur laikyti išvykimo krepšį ir dokumentus, ką sakyti vaikams ir tinkamai įvardyti esamą situaciją, kaip įsirengti slėptuvę namo rūsyje bei ką daryti paskelbus oro pavojų, sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Temos ir pašnekovės pristatymas
00:33 Išvykimo krepšys – ne vienas visai šeimai, o kiekvienam nariui atskiras
01:36 Kuprinė, o gal lagaminas? Kokio tipo, kiek sverti ir kokios spalvos turi būti išvykimo krepšys
03:39 Daiktų apžvalga nuo A iki Ž
03:44 Sukomplektuotos kuprinės kaina
04:28 Svarbiausi dokumentai, jų kopijos ir saugojimas
07:11 Įvardijo, kiek ir kokia valiuta reikia turėti grynųjų pinigų
08:13 Pasakė, kur laikyti dokumentus
09:23 Vaistai ir pirmoji pagalba – kuo pasirūpinti?
11:53 Užrašinė ir rašiklis – privaloma!
12:33 Pasirūpinkite turistiniu peiliu ir žibintuvėliu
15:18 Jei tektų miegoti lauke arba šaltyje: būtiniausios priemonės
18:00 Asmeninė higiena: praustis reikia net kare
18:53 Susidėkite tinkamus drabužius
20:53 Verta pasirūpinti miego reikmenimis
21:59 Kai išmanusis telefonas nepadės: seni geri elektronikos prietaisai
26:18 Įrankių skyrelis visiems gyvenimo atvejams
29:17 Kompaktiška virtuvėlė ir maisto rekomendacijos
32:03 Viskas apie vandenį
34:27 Reikia ne tik susidėti, bet ir praktiškai išbandyti: kaip viską paaiškinti vaikams
36:56 Žaidimų ir žemėlapio svarba
38:23 Kaip elgtis esant namuose ir išgirdus oro pavojų
42:03 Auksinis šaulės patarimas
„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!