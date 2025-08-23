Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Išgyvenimo krepšyje būtina turėti ir grynųjų pinigų: pasakė, kokią sumą būtų protinga atsidėti

Laida „Verta žinoti“
2025-08-23 18:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-23 18:30

Atsarginiai batai, mygtukinis mobilus telefonas, užrašų knygutė, pripučiama pagalvėlė ar grynieji pinigai keliomis valiutomis – tai tik nedaugelis daiktų, kuriuos būtų pravartu turėti kiekvienam lietuviui savo išgyvenimo kuprinėje.

Atsarginiai batai, mygtukinis mobilus telefonas, užrašų knygutė, pripučiama pagalvėlė ar grynieji pinigai keliomis valiutomis – tai tik nedaugelis daiktų, kuriuos būtų pravartu turėti kiekvienam lietuviui savo išgyvenimo kuprinėje.

REKLAMA
7

Vis daugiau tautiečių įsigyjant išlikimo krepšius Lietuvos šaulių sąjungos narė Valdonė Ovadnevienė patarė, kaip tokį krepšį būtų galima susikomplektuoti patiems ir kokių svarbių dalykų nepamiršti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grynieji – būtinybė

Pasak šaulės, karo metais visada yra pravartu turėti su savimi šiek tiek grynųjų nenumatytiems atvejams.

REKLAMA
REKLAMA

„Labai svarbu yra turėti grynųjų pinigų. Rekomenduojama yra apie 500 eurų turėti suaugusiam žmogui ir svarbu juos turėti smulkiomis kupiūriomis, nes jeigu jums reikės kažkur atsiskaityti ir neturės grąžos, tada išvengsite problemų. Gali būti, kad banko kortelės nebeveiks, ir tai bus vienintelis būdas jums gauti reikalingų dalykų“, – teigė V. Ovadnevienė.

REKLAMA

Pasak Lietuvos šaulių sąjungos narės, reikėtų nepamiršti, kad karo metu toli greičiausiai nepabėgsime, todėl pravartu būtų turėti ir pinigų kitomis valiutomis.

„Jeigu bėgtume, greičiausiai nebėgtume kažkur toli, tai teoriškai, mano nuomone, užtenka eurų, bet aš turiu šiek tiek zlotų. Nes Lenkija yra šalia, jie turi kitą valiutą ir, jeigu man prireiktų smulkių, tai grįžusi iš kelionių aš juos laikau neišsikeitusi išvykimo krepšyje“, – patarimais dalijosi ji.

REKLAMA
REKLAMA

Patarė, kur geriausia laikyti išlikimo kuprinę

Daugeliui žmonių kyla klausimas, kur laikyti tokią išlikimo kuprinę, kad ją bet kada būtų patogu pasiimti. Pasak šaulės, tokią kuprinę nepakenktų visada vežiotis netgi savo automobilyje, o ypač jeigu kelyje praleidžiate daug laiko. 

„Jei nuolat būnate mašinoje, labai daug keliaujate, tai galbūt visas išlikimo krepšys arba mažesnė jo versija turėtų būti ir automobilyje. Jeigu labai daug laiko praleidžiate darbe, kur tikriausiai išlikimo krepšio nelaikysite, bet irgi galima ten turėti vandens, minimaliai maisto atsargų ir būtiniausių vaistų“, – vardijo V. Ovadnevienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Daugiau apie tai, kiek grynųjų pinigų turėti, kaip elgtis dingus elektrai ar ryšio signalui, kur laikyti išvykimo krepšį ir dokumentus, ką sakyti vaikams ir tinkamai įvardyti esamą situaciją, kaip įsirengti slėptuvę namo rūsyje bei ką daryti paskelbus oro pavojų, sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.

REKLAMA

Apie ką kalbėjome:

00:00 Temos ir pašnekovės pristatymas

00:33 Išvykimo krepšys – ne vienas visai šeimai, o kiekvienam nariui atskiras

01:36 Kuprinė, o gal lagaminas? Kokio tipo, kiek sverti ir kokios spalvos turi būti išvykimo krepšys

03:39 Daiktų apžvalga nuo A iki Ž

03:44 Sukomplektuotos kuprinės kaina

04:28 Svarbiausi dokumentai, jų kopijos ir saugojimas

07:11 Įvardijo, kiek ir kokia valiuta reikia turėti grynųjų pinigų

08:13 Pasakė, kur laikyti dokumentus

09:23 Vaistai ir pirmoji pagalba – kuo pasirūpinti?

11:53 Užrašinė ir rašiklis – privaloma!

12:33 Pasirūpinkite turistiniu peiliu ir žibintuvėliu

15:18 Jei tektų miegoti lauke arba šaltyje: būtiniausios priemonės

18:00 Asmeninė higiena: praustis reikia net kare

18:53 Susidėkite tinkamus drabužius

20:53 Verta pasirūpinti miego reikmenimis

21:59 Kai išmanusis telefonas nepadės: seni geri elektronikos prietaisai

26:18 Įrankių skyrelis visiems gyvenimo atvejams

29:17 Kompaktiška virtuvėlė ir maisto rekomendacijos

32:03 Viskas apie vandenį

34:27 Reikia ne tik susidėti, bet ir praktiškai išbandyti: kaip viską paaiškinti vaikams

36:56 Žaidimų ir žemėlapio svarba

38:23 Kaip elgtis esant namuose ir išgirdus oro pavojų 

42:03 Auksinis šaulės patarimas

„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Cha cha cha
Cha cha cha
2025-08-23 18:48
Toli nepabegsime? Toli pabėgs tik tie kas kurstė maidanus ir karus? Saule, gal tu eik na-chui
Atsakyti
t
t
2025-08-23 18:38
eikit chujum su tuo savo karu
Atsakyti
.
.
2025-08-23 18:49
Pritariu.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų