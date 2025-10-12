Prieš Vėlines – naujos rūšies žvakučių bumas: žmonės negaili ir po 30 eurų

Žmonės už jas pasiruošę pakloti net ir dvidešimt ar trisdešimt eurų. Tiesa, dažnas prisipažįsta, artimiesiems svarbiausias dėmesys ir malda, ir nesvarbu, kokia ant kapo bus uždegta žvakutė.
Tokios žvakės šviečia trejus metus
Kiek neįprastas žvakes, į Karveliškių kapinių prekyvietę atveža verslininkas Tomas. Jau ne pirmus metus ten jas tiekiantis vyras sako, prieš Vėlines tenka gerokai pasukti galvą kuo nustebinti pirkėjus. Mat dažnas nori savo artimojo kapą papuošti kuo madingiau. Tad vis labiau populiarėja žvakės, pasikraunančios nuo saulės.
„Ji pati pasikrauna. Nuo saulės. Turi akumuliatorių, o paskui šviečia. Iš praktikos turiu, kad ši žvakė šviečia jau 3 metus. Dieną pasikrauna, naktį žiba“, – sakė „Zvakes.eu“ vadovas Tomas Tėvelis.
Sužioniškė Vanda irgi neslepia – kaime, kur palaidoti artimieji, pernai uždegusi naujovišką žvakę. Sako, ir gražu, ir svarbiausia – ne taip, kaip pas visus.
„Na taip, na, dega naktį“, – naujove džiaugėsi Sužionių gyventoja Vanda.
O žvakė ne iš pigiausių, ji kainuoja keliasdešimt eurų. Bet apsimoka, kaip priduria moteris, mat švieselė mirksi ne vienerius metus. Tik štai apgailestauja, kad Karveliškių kapinėse vyro kapo tokia papuošti negali.
„Vagia, vagia. Va čia, va, pernai pavogė. Buvo pasodintos tokios gražios. Vieną pavogė su šaknim, o kitą buvo pasodintos dvi, tai kitą nulaužė ir paliko“, – apailestauja Vanda.
Dėl vagysčių kapinėse ieško kuo pigesnių žvakių
Štai todėl į prekybos centrą žvakių užsukę kiti vilniečiai, ir ne tik jie, ieško jų kuo paprastesnių. Kad neviliotų ilgapirščių. Šiaulietė Ona žiūri ir kad žvakė ilgiau degtų.
„Aš įdėklus perku visada, tik įdėklus. O tuos stiklinius, tai panaudoju senus“, – pasakojo šiaulietė Ona.
Prekybininkai pastebi, kad ir kaina, ar žvakės forma dažnam svarbi.
„Pastebime, kad kiekvienais metais žmonės renkasi tas tvaresnes alternatyvas. Daugiau linkę rinktis stiklines žvakes. Ir įsigyti įdėklus. Tai reiškia, kad kitais metais naudos tą pačią žvakę ir įsigys įdėklus“, – sakė „Lidl Lietuva“ atstovė Lina Skersytė.
Žvakių kainų šiemet, bent jau didieji prekybos centrai, sako prieš Vėlines nedidinę. Nors pastebi, kad kasmet jau net ne kaina pirkėjui svarbu.
„Yra skirtingų pirkėjų: vieni perka daug mažesnių, kiti kelias, bet dideles. Ką pastebime iš tendencijų, kad žmonės renkasi vidutinio dydžio žvakes, ne tas pigiausias, o bet ieško to kokybinio faktoriaus, renkasi tas, kurios galės atrodyti puošniau. Ir degti ilgiau“, – teigė „IKI“ atstovė Gintarė Kitovė.
O kai kurie žmonės laikosi savo senųjų tradicijų ir į kapines per Vėlines atsineša senovines žvakutes: vaškines, arba labai panašias į jas – parafinines. Tiesa, uždegti jas labai sudėtinga. Jeigu ir uždega, tai vėjas būtinai užpučia.
„Aš turiu parsivežus iš Kretos, ten iš bažnyčios tokios, vienuoliai kur darė, tai va, sakiau, uždegsiu per visus šventus“, – sakė šiaulietė Ona.
Prekybos apimtys – nemažėja
Prekybos tinklai skaičiuoja kasmet nuo spalio iki lapkričio parduodantys po kelis milijonus žvakių. Kad ir kokias jas žmonės rinktųsi, kapines prižiūrinčios įmonės atstovai sako, kad vis dar egzistuoja mada kapines gausiai nukrauti liepsnomis.
Tad dega lankantys artimuosius net ne po vieną ar dvi, o ir dar daugiau žvakių. Tiesa, taip dažniausiai daro vyresni, mat jaunesnės kartos atstovai vis rečiau prižiūri kapus.
„Jau jeigu kažkas iš vyresnių žmonių yra išėję į anapilį, tai jau kapai tampa apleistais dažniausiai. Tada jaunimas grįžta iš užsienio, ateina pas mus ir reikalauja... Kodėl mano kapas toks baisus, giminaičių. Kodėl neprižiūrite?“ – emigrantų požiūriu stebisi „Ecoservice“ Kapinių priežiūros ir administravimo vadovas Darius Jakutonis.
O tradicija per Vėlines lankyti mirusiųjų kapus sena, kaip ir žvakės uždegimas ant kapo. Pirmą kartą Lietuvoje Vėlinių žvakutė ant kapo ėmė liepsnoti 1880 metais, šalia Varėnos esančiame Akmens kaime.
Ši mintis gimė tuomet bažnyčioje tarnavusiam klebonui, per Vėlines taip nusprendusiam pagerbti kaimo mirusiuosius.
