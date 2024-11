Ragina į kapines pasiimti 1 daiktą: žvakės degs kur kas ilgiau

Žvakių ekspertai pasidalijo geriausiais patarimais, kaip prailginti žvakių degimo laiką naudojant namuose turimus daiktus, rašo firstforwomen.com.

Viena dažniausių priežasčių, kodėl žvakės greitai sudega – netolygus degimas, kai vidurys išdega, o šonuose vaškas lieka neišsilydęs.

Į kapines pasiimkite druskos

Jei žvakė dega netolygiai, yra paprastas būdas, kaip suvienodinti degimą – jei yra galimybė, išimti žvakę iš įdėklo, apvynioti ją folija ir palikti vieną-du centimetrus folijos virš žvakės viršaus.

Tada atsargiai užlenkite folijos kraštus žvakės vidurio link, palikdami knatą neuždegtą, ir uždekite žvakę. Folija padės sulaikyti šilumą, todėl vaškas lydysis tolygiai.

Dar vienas paprastas būdas, kaip prailginti žvakės degimo laiką – į kapines su savimi pasiimti druskos, nes ji gali padėti žvakėms degti ilgiau.

Kai žvakė degs kurį laiką ir aplink knatą susidarys šiek tiek išsilydžiusio vaško, įberkite į jį šiek tiek valgomosios druskos ir tolygiai paskirstykite dantų krapštuku.

Natrio chlorido junginiai sulėtins tirpimo ir lašėjimo procesus, todėl žvakė degs ilgiau. Žinoma, tikriausiai daugeliui kyla klausimas, ar druska nesudegs, tačiau atsakymas trumpas – ne.

Natrio chloridas yra stabilus junginys, kuris neužsidega net veikiamas aukštos temperatūros, todėl galite būti ramūs, kad druska neužsidegs ir nepaskleis degėsių kvapo.

O dar prieš vykstant į kapines galima išbandyti ir dar vieną būdą, jei yra galimybė išimti vašką iš įdėklo. Jei turite daugiau laiko, sumaišykite du valgomuosius šaukštus druskos su dviem puodeliais vandens, panardinkite žvakę į druskos tirpalą ir mirkykite 24 val.

Ištraukę iš tirpalo žvakę palikite išdžiūti ir jai išdžiūvus galite galiausiai uždegti. Žvakė pradės lydytis iš vidaus ir tolygiai. Taip yra todėl, kad druska aplink žvakę sukuria „kiautą“, dėl ko vaškas lydosi tolygiau ir neišbėga.

O štai vienos gudrybės, kuri plačiai paplitusi internete, specialistai nerekomenduoja bandyti. Galima rasti pasiūlymų žvakes kelioms valandoms įdėti į šaldiklį, teigiama, kad atšaldytas vaškas ilgiau degs, kol pasieks lydymosi temperatūrą, todėl ilgiau degs.

Tačiau užšaldžius žvakę ji gali sutrūkinėti, ypač jei pamiršite ją šaldiklyje ir paliksite ten per ilgai. Be to, šaldiklyje gali būti pažeistas ir stiklinis žvakės indelis.