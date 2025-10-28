Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Jokiu būdu nedarykite to lankydami kapus: gali užtraukti negerovę namams

2025-10-28 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 14:50

Kapinės – tai rimties, pagarbos ir apmąstymų vieta. Nors kai kurios elgesio taisyklės yra pagrįstos senais prietarais, jų esmė išlieka ta pati – pagarba mirusiesiems.

Kapinės (nuotr. Fotodiena.lt)

Štai penki dalykai, kurių, pasak tradicijos, kapinėse daryti nederėtų, rašoma fakt.pl.

Neimkite nieko iš kapinių

Seniau buvo tikima, kad viskas, kas yra kapinėse – žolė, gėlės, šakelės, akmenukai ar net kaštonai – priklauso mirusiesiems.

Jų išnešimas už kapinių vartų, anot prietarų, gali užtraukti nelaimę namams, todėl reikėtų stebėti vaikus, kurie iš smalsumo mėgsta rinkti smulkmenas.

Į kapines atneštų gėlių negalima nešti gyviesiems

Pagal liaudies tikėjimą, gėlės, skirtos mirusiesiems, negali patekti pas gyvuosius. Tai taikoma tiek vazoninėms gėlėms, tiek kapinių puokščių elementams ar augalams, perkamiems prie kapinių. Tokios gėlės parsinešimas į namus esą pranašavo greitas laidotuves šeimoje.

Prietarai taip pat perspėjo nenaudoti chrizantemų ar kalijų džiugiomis progomis, tokiomis kaip vestuvės ar gimtadieniai – šie augalai simboliškai siejami su mirtimi.

Gerbkite kapus

Kapinės – amžinojo poilsio vieta, todėl elgtis jose reikia su derama pagarba. Sėdėti ant kapo, lipti ant antkapio ar atsiremti į jį seniau buvo laikoma šventvagyste.

Tokie veiksmai, anot tikėjimo, trikdo mirusiųjų ramybę ir atneša nelaimę.

Pasimatymas lapinėse – blogas sumanymas

Nors pasivaikščiojimas po kapines gali skatinti apmąstymus, ši vieta netinka romantiškiems susitikimams.

Liaudies tikėjime teigta, kad kapinėse gimusi meilė neturi ateities – ji pasmerkta liūdesiui ir išsiskyrimui.

Nesiaukite naujų batų į kapines

Šis prietaras šiandien gali atrodyti juokingas, tačiau seniau į jį žiūrėta rimtai. Buvo manoma, kad naujų batų avėjimas į kapines pranašauja mirtį tam, kas juos avėjo.

Ypač šio draudimo laikytasi per Vėlines, kai daugybė žmonių lankydavo kapus.

