  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vėlinių laikotarpiu dalis Lietuvos pašto skyrių nedirbs, vėluos dalis siuntų

2025-11-01 08:22 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 08:22

Visų šventųjų ir Vėlinių dienomis dalis Lietuvos pašto skyrių nedirbs.

Lietuvos paštas (nuotr. Elta)

Visų šventųjų ir Vėlinių dienomis dalis Lietuvos pašto skyrių nedirbs.

0

Kaip pranešė Lietuvos paštas, lapkričio 1–2 dienomis dirbs tik kai kuriuose prekybos centruose veikiantys skyriai.

Nurodytomis dienomis paslaugos bus teikiamos Kaune esančiuose prekybos centruose „Akropolis“ ir „Mega“, Klaipėdos „Akropolyje“ ir „Mole“, Panevėžio „Ryo“, Šiaulių prekybos centruose „Akropolis“ ir „Saulės miestas“, Vilniaus „Akropolyje“, „Oze“, „Panoramoje“ ir „Ogmios mieste.

Taip pat, pasak Lietuvos pašto, keisis prekybos centruose veikiančių skyrių darbo laikas ir dieną prieš Vėlines – spalio 31-ąją.

Tuo metu „LP Express“ paštomatai veiks įprastai, tačiau lapkričio 1–2 dienomis siuntos į juos nebus pristatomos ir iš jų nebus išimamos.

indeliai.lt

