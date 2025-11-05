 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
  tv3.lt
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda susitiks su Seimo pirmininku Juozu Oleku

2025-11-05 06:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 06:05

Trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su Seimo pirmininku Juozu Oleku ir aptars politines aktualijas.

Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)

Trečiadienį prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su Seimo pirmininku Juozu Oleku ir aptars politines aktualijas.

1

Politikai susitiks Seimui tęsiant svarstymą dėl kitų metų valstybės biudžeto, o Vyriausybei vis dar dirbant be krašto apsaugos ir kultūros ministrų.

Krašto apsaugos ministerija (KAM) vis dar neturi vadovo po to, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere Inga Ruginiene dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. Tiesa, pakeisti ją pasiūlyta socialdemokratų vicepirmininkui Robertui Kaunui – jis jau buvo susitikęs su šalies vadovu. G. Nausėda apie kandidatą atsiliepė palankiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu Kultūros ministerija nuolatinio vadovo neturi jau ilgiau kaip mėnesį, kai iš pareigų atsistatydino „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.

Spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ Kultūros ministeriją perimti savo atsakomybėn. Vis dėlto, valdantieji socialdemokratai iki šiol nepasiūlė pretendento į kultūros ministrus. Kol kas aiškūs tik darbą pradėję viceministrai – Aleksandras Brokas, Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin.

