  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Seimo pirmininko Juozo Oleko gyvenime – ypatinga diena

2025-10-30 14:29
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-30 14:29
2025-10-30 14:29

Lietuvos Respublikos Seimo primininko Juozo Oleko gyvenime – ypatinga diena. Spalio 30-ąją jis švenčia savo gimtadienį.

Juozas Olekas. ELTA / Žygimantas Gedvila

Lietuvos Respublikos Seimo primininko Juozo Oleko gyvenime – ypatinga diena. Spalio 30-ąją jis švenčia savo gimtadienį.

2

Jam sukanka 70 metų.

Pasidalijo sveikinimu

Šia proga socialiniame tinkle Facebook jo kolega ir bičiulis Vytenis Andriukaitis skyrė jam gražius žodžius.

Jis rašė: „Šiandien Juozui Olekui sukanka 70.

Sveikinu savo ilgametį bičiulį, kolegą, bendramintį, draugą!“

Jis pasidalijo ir judviejų nuotrauka.

Juozas Olekas gimė 1955 m., spalio 30 d. Jis yra gydytojas, mikrochirurgas, Lietuvos visuomenės ir politinis veikėjas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo 1989 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys, nuo 1990 m. – LSDP tarybos narys.

1996–2019 m. Seimo narys. Nuo 2019 m. Europos parlamento narys.

2003–2004 m. sveikatos apsaugos ministras, nuo 2006 m. krašto apsaugos ministras.

2019 m. išrinktas į Europos parlamentą.

Nuo 2025 m. rugsėjo 10 d. tapo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininku

