Seimo pirmininko Juozo Oleko gyvenime – ypatinga diena

Jam sukanka 70 metų.
Pasidalijo sveikinimu
Šia proga socialiniame tinkle Facebook jo kolega ir bičiulis Vytenis Andriukaitis skyrė jam gražius žodžius.
Jis rašė: „Šiandien Juozui Olekui sukanka 70.
Sveikinu savo ilgametį bičiulį, kolegą, bendramintį, draugą!“
Jis pasidalijo ir judviejų nuotrauka.
Juozas Olekas gimė 1955 m., spalio 30 d. Jis yra gydytojas, mikrochirurgas, Lietuvos visuomenės ir politinis veikėjas.
Nuo 1989 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys, nuo 1990 m. – LSDP tarybos narys.
1996–2019 m. Seimo narys. Nuo 2019 m. Europos parlamento narys.
2003–2004 m. sveikatos apsaugos ministras, nuo 2006 m. krašto apsaugos ministras.
2019 m. išrinktas į Europos parlamentą.
Nuo 2025 m. rugsėjo 10 d. tapo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininku
