  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Pradėjus tyrimą dėl neapykantos kurstymo Algio Ramanausko laidoje – prokuratūros žinia

2025-10-30 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Algiui Ramanauskui – žinia iš prokuratūros. Generalinės prokuratūros prokuroras, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, pateikė išvadas dėl jo pasisakymų.

Algis Ramanauskas (nuotr. BNS)

Ikiteisminis tyrimas dėl A. Ramanausko viešų pasisakymų vaizdo įraše, kuriame užfiksuotas jo pokalbis su pašnekovu, buvo pradėtas 2024 m. rudenį pagal kelių asmenų pareiškimus. Tyrimą, vadovaujamą Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroro, atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 1 Policijos komisariato pareigūnai.

Priėmė sprendimą

Ikiteisminio tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar jo ir pašnekovo pokalbio metu nebuvo skatinama neapykanta, kurstoma diskriminuoti ir fiziškai susidoroti su žmonių grupe dėl tautybės, kalbos, socialinės padėties arba pažiūrų ar įsitikinimų.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausti liudytojai, gautos specialistų išvados. Prokuroras, įvertinęs tyrimo metu surinktus reikšmingus duomenis bei nustatytas faktines aplinkybes ir konstatavęs, kad ikiteisminio tyrimo metu negauta pakankamai duomenų, kurie suteiktų teisinį pagrindą A. Ramanauskui inkriminuoti nusikalstamas veikas.

Nutarime rašoma, kad nenustatyti visi šių nusikalstamų veikų požymiai, kurie yra būtini, kad veika būtų pripažinta nusikaltimu, o kaltas asmuo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Šiuo atveju nepakanka duomenų A. Ramanausko viešus pasisakymus vertinti kaip veiką, padarytą turint aiškų tikslą tyčiotis, niekinti, skatinti neapykantą ar kurstyti, diskriminuoti kurią nors iš įstatymo saugomų žmonių grupių ar jai priklausantį asmenį dėl tam tikrų baudžiamajame įstatyme apibrėžtų savybių. Taip pat nepakanka vertinti veiką kaip pasižyminčią kraštutinumu ir diskriminaciniu pobūdžiu bei turinčią tokį pavojingumą, kuris peržengia baudžiamosios atsakomybės ribas.

Saviraiškios laisvę įgyvendino netinkamai

Ikiteisminio tyrimo metu konstatuota, kad jo pasisakymų turinys apie tam tikrus žmones yra niekinančio ir įžeidaus pobūdžio.

„Savo saviraiškos laisvę jis įgyvendino netinkamai, pasirinkdamas netinkamas kalbinės išraiškos priemones, ir taip galimai pažeisdamas etikos bei moralės normas, tačiau ne baudžiamosios teisės saugomą vertybę – asmens lygiateisiškumą. Vien tik neigiamų teiginių, žeminančios, niekinančios leksikos vartojimas, nesant konkrečių tiesioginių, akivaizdžių pareiškimų, skatinančių neapykantą, kurstančių diskriminuoti ir skatinančių naudoti fizinį smurtą prieš įstatyme apibrėžtą žmonių grupę, negali būti pripažįstama nusikalstama veika“, – rašoma priimtame nutarime.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija 2024-10-16 sprendimu, įvertinusi A. R. veiką Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatų atitikties aspektu ir konstatavusi, kad šiuo atveju buvo pažeistos Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatos, už minėtus viešus pasisakymus paskyrė jam nuobaudą – įspėjimą.

Taip
Taip
2025-10-30 13:11
Gėdingas sprendimas. Dvigubai gėdingas matant, kaip vyksta teismas mokytojos byloje.
Atsakyti
o
o
2025-10-30 13:19
Tai jau pas mus tikrai jau aišku kas gali visus performansus ir kurstyti ,Tada ir Žemaitaitis ne kurstė neapykantos bet pasirinko netinkamas saviraiškos priemones.Ar jau Kuklianski su pagaliuku yra virš Lietuvos teismųir viską lemia tik tautybė,įtakair kokiam tvarteliui priklausai?
Atsakyti
Dar
Dar
2025-10-30 13:24
Visa laime,kad musu valstybe laikosi tvirtai.Kovoti reikia su isdavikais,kolaborantais o ne su savais.
Atsakyti
