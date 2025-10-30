Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Per vyro sulaikymą Pasvalyje nukentėjo policininkė – prireikė medikų

2025-10-30 07:26 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 07:26

Pasvalyje nukentėjo policininkė, dalyvavusi vyro sulaikyme viešojoje vietoje.

Policija. ELTA / Dainius Labutis

Pasvalyje nukentėjo policininkė, dalyvavusi vyro sulaikyme viešojoje vietoje.

1

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko trečiadienį apie 14.35 val. P. Vileišio ir Ramiosios gatvių sankryžoje.

Vyras (gim. 1988 m.), nevykdydamas teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų bei siekdamas išvengti sulaikymo, sužalojo tarnybos metu uniformuotą Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po medikų suteiktos pagalbos ji tarnybą tęsė toliau.

Vyras uždarytas į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai. 

Tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

