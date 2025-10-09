Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Algio Ramanausko gyvenime – džiugios permainos

2025-10-09 20:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 20:55

Radijo ir televizijos laidų vedėjo bei aktorius Algio Ramanausko-Greitai gyvenime – permainos. Žinomas vyras pranešė, kad tapo seneliu.

Algis Ramanauskas - Greitai (nuotr. stop kadras)

Radijo ir televizijos laidų vedėjo bei aktorius Algio Ramanausko-Greitai gyvenime – permainos. Žinomas vyras pranešė, kad tapo seneliu.

4

Amerikoje gyvenimą kurianti dukra Marija susilaukė dukrytės.

Pranešė džiugią žinią 

A. Ramanauskas neseniai apsilankė lrytas.lt laidoje „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“, kur pasidalijo naujienomis.

„Mūsų dukra Amerikoje pagimdė mergaitę. Mano žmona buvo nuvažiavusi ten padėti, pragyveno ten“, – atskleidė A. Ramanauskas.

