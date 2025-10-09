Algio Ramanausko gyvenime – džiugios permainos

Amerikoje gyvenimą kurianti dukra Marija susilaukė dukrytės.
Pranešė džiugią žinią
A. Ramanauskas neseniai apsilankė lrytas.lt laidoje „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“, kur pasidalijo naujienomis.
„Mūsų dukra Amerikoje pagimdė mergaitę. Mano žmona buvo nuvažiavusi ten padėti, pragyveno ten“, – atskleidė A. Ramanauskas.
