TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ukrainoje apsilankęs Olekas: aptarėme sritis, kuriose Lietuva gali padėti karo niokojamai šaliai

2025-10-29 16:49 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 16:49

Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį, vienos dienos vizito Kyjive metu, susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku, ministre pirmininke Julija Svyrydenko ir gynybos ministru Denysu Šmyhaliu. Anot jo, susitikimų metu buvo aptarti svarbūs sprendimai, padėsiantys Ukrainos stabilumo užtikrinimui. 

Juozas Olekas

Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį, vienos dienos vizito Kyjive metu, susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku, ministre pirmininke Julija Svyrydenko ir gynybos ministru Denysu Šmyhaliu. Anot jo, susitikimų metu buvo aptarti svarbūs sprendimai, padėsiantys Ukrainos stabilumo užtikrinimui. 

„Buvo labai intensyvus ir turiningas vienos dienos vizitas, per kurį su Ukrainos vadovais aptarėme daug sričių, kuriose Lietuva gali pagelbėti karo niokojamai šaliai“, – Seimo pranešime cituojamas J. Olekas.

„Tarėmės dėl išties svarbių sprendimų, padėsiančių Ukrainai išsaugoti stabilumą, gintis nuo priešo ir atstatyti šalį po karo“, – teigė jis.

Kaip skelbiama, su Ukrainos prezidentu Seimo pirmininkas aptarė karinę paramą ir su ja susijusį bendradarbiavimą. Taip pat aptartos bendros ginklų gamybos galimybės ir šalies integracijos į Europos Sąjungą klausimai. 

Anot Seimo pirmininko, pabrėžta būtinybė toliau stiprinti sankcijas Rusijai, apribojant finansų ir energetikos sektorių, šešėlinį laivyną ir ypatingą dėmesį skiriant Rusijos propagandistams.

Su R. Stefančuku buvo kalbama, kaip glaudesnis abiejų parlamentų bendradarbiavimas galėtų prisidėti prie spartesnio Ukrainos teisės aktų ir ES įstatymų suderinimo. J. Olekas pabrėžė, kad nuo lapkričio Kyjive pradėsiantis dirbti Lietuvos Seimo nuolatinis atstovas turėtų reikšmingai prisidėti prie Ukrainos teisėkūros pritaikymo ES reikalavimams, bei užtikrino tvirtą politinę, karinę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai.

Pokalbyje su Ukrainos ministre pirmininke svarbiausia tema buvo kritiška Ukrainos energetikos sistemos situacija dėl Rusijos vykdomų tikslinių atakų prieš žiemos sezoną. Buvo kalbama ir apie sugriautos energetinės infrastruktūros atstatymą, jos remontui reikalingą įrangą bei dujų tiekimo galimybės, tarp kurių – ir Klaipėdos suskystintųjų dujų terminalo panaudojimas. 

Su Ukrainos gynybos ministru D. Šmyhaliu aptartas Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimas gynybos pramonės srityje.

Seimo pirmininkas apsilankė ir į Lietuvos centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) biure, Ukrainos Mokslų akademijos Kyjivo teisės universitete, dalyvavo išplėstiniame universiteto Mokslo tarybos posėdyje.

