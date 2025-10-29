Putinas giriasi tariamais laimėjimais fronte: „Ukrainos kariai apsupti“

Pasak V. Putino, „Kupjanske ir Krasnoarmejske [taip rusai vadina Pokrovską] priešas yra apsuptas“, skelbia UNIAN.
Putinas kviečia žiniasklaidos atstovus
Jis pridūrė, kad Rusijos kariuomenė, atrodo, „nėra prieš tai, kad žiniasklaida, įskaitant ukrainiečių ir užsienio, patektų į apsupties zoną“.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
„Mums rūpi tik vienas dalykas: kad Ukrainos pusė nesukeltų jokių provokacijų. Esame pasirengę laikinai nutraukti karo veiksmus kelioms valandoms, kad žurnalistų grupė galėtų įeiti, pažiūrėti, kas ten vyksta, pasikalbėti su Ukrainos kariais ir išeiti“, – sakė V. Putinas.
