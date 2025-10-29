Kalendorius
Putinas giriasi tariamais laimėjimais fronte: „Ukrainos kariai apsupti“

2025-10-29 15:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 15:25

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vėl skleidžia melagingus teiginius apie karo eigą Ukrainoje. Jis pareiškė, esą Ukrainos kariuomenė yra apsupta Kupjanske ir Pokrovske, o Rusijos pajėgos neva kontroliuoja situaciją. Tokius žodžius cituoja Kremliaus žiniasklaida.

Ko nori Putinas? Įvardijo, kokie reikalavimai buvo pateikti Trumpu (nuotr. SCANPIX)
27

Pasak V. Putino, „Kupjanske ir Krasnoarmejske [taip rusai vadina Pokrovską] priešas yra apsuptas“, skelbia UNIAN.

Putinas kviečia žiniasklaidos atstovus

Jis pridūrė, kad Rusijos kariuomenė, atrodo, „nėra prieš tai, kad žiniasklaida, įskaitant ukrainiečių ir užsienio, patektų į apsupties zoną“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Mums rūpi tik vienas dalykas: kad Ukrainos pusė nesukeltų jokių provokacijų. Esame pasirengę laikinai nutraukti karo veiksmus kelioms valandoms, kad žurnalistų grupė galėtų įeiti, pažiūrėti, kas ten vyksta, pasikalbėti su Ukrainos kariais ir išeiti“, – sakė V. Putinas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Europa spaudžia Trumpą, o Rusija šaiposi iš jo pažadų Ukrainai (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
„Trumpas Putiną mato kaip nevykėlį“: buvęs Pentagono pareigūnas ragina JAV veikti ryžtingiau (39)
Putinas: Rusija ir JAV turi skirtumų, bet tai „normalu didelėms šalims“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Putinas praranda galimybę daryti įtaką Trumpui: „Neleis, kad Rusija šaipytųsi“ (10)
Ekspertai: Putinas praranda kontrolę ir gali sutikti su paliaubomis (nuotr. SCANPIX)
Putinas maitinamas melu: jam meluojama apie padėtį fronte (41)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas pašiepė Putino branduolinius bandymus: „Jie žino, kad mūsų atominis laivas prie jų krantų“ (48)

