Rusai Chersone smogė į medicinos įstaigą, sužeisti trys darbuotojai ir vaikas

2025-10-29 14:04 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 14:04

Ukrainos Chersono miesto Dniepro rajone rusai atakavo medicinos įstaigą, buvo sužeisti trys darbuotojai ir vaikas. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino atitinkamu vaizdo įrašu.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos Chersono miesto Dniepro rajone rusai atakavo medicinos įstaigą, buvo sužeisti trys darbuotojai ir vaikas. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino atitinkamu vaizdo įrašu.

0

„Siaubinga dar vieno Chersono apšaudymo filmuota medžiaga“, – parašė O. Prokudinas ir nurodė, kad Rusijos okupacinė kariuomenė Dniepro rajone atakavo vieną medicinos įstaigą, pastatas buvo smarkiai apgadintas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pažymima, kad tarp nukentėjusiųjų yra trys darbuotojai ir vaikas. 9-metė mergaitė patyrė minos sprogimo sukeltą sužalojimą ir skeveldrų sukeltą kojos sužeidimą. Medicinos įstaigos darbuotojai patyrė sprogimo sukeltus sužeidimus ir įvairaus sunkumo sužalojimus. Visiems nukentėjusiesiems šiuo metu teikiama visa reikalinga pagalba.

Pasak Chersono miesto karinės administracijos, Rusijos pajėgos Dniepro rajone esančią sveikatos priežiūros įstaigą apie 9.20 val. apšaudė iš laikinai okupuoto kairiojo kranto. Dvi 56 ir 66 m. amžiaus moterys yra vidutinės būklės, abi jos patyrė minų sprogimo ir skeveldrų sukeltus sužeidimus. 41-erių vyras buvo sunkiai sužeistas, jis patyrė minos sprogimo ir skeveldrų sukeltus galvos ir krūtinės sužalojimus.

Miesto karinė administracija taip pat patvirtino, kad buvo sužeista 9 m. mergaitė, kuri patyrė nesunkius sužeidimus. 

