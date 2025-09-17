Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusai masiškai smogė Ukrainos geležinkeliams – sutriko traukinių eismas

2025-09-17 07:17 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-17 07:17

Rusijos pajėgos naktį iš antradienio į trečiadienį vėl smogė Ukrainai, skelbia UNIAN.

Rusai smogė Ukrainai – masiškai sutriko traukinių eismas (nuotr. Telegram)

Rusijos pajėgos naktį iš antradienio į trečiadienį vėl smogė Ukrainai, skelbia UNIAN.

2

Šį kartą smūgis suduotas Ukrainos geležinkeliams, skelbia geležinkelių valdybos pirmininkas Aleksandras Pertsovskis.

„Dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo bus vėluoja traukiniai Dniepro kryptimi (konkrečiai, Nr. 86/72 Lvivas–Zaporižia–Pavlohradas; Nr. 85/71 Zaporižia, Pavlohradas–Lvivas, Nr. 75 yjivas–Kryvyj Rihas, Nr. 80 Lvivas–Dniepras, gali prisidėti ir kiti“, – pranešė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot A. Pertsovskio, jau parengti atsarginiai lokomotyvai, todėl bus bandoma sumažinti traukinių vėlavimus.

Trikdžiai atsirado dėl to, kad rusai smogė Ukrainos elektros pastotėms

„Stebimi keleivinių traukinių į Odesą ir Dnieprą vėlavimai. Dalis reisų vyksta pakeistais maršrutais, jau panaudota 20 atsarginių lokomotyvų. Keletą traukinių mūsų dispečeriai sustabdė saugiu atstumu nuo smūgio zonos“, – pranešė vežėjas.

