Rusai masiškai smogė Ukrainos geležinkeliams – sutriko traukinių eismas

Šį kartą smūgis suduotas Ukrainos geležinkeliams, skelbia geležinkelių valdybos pirmininkas Aleksandras Pertsovskis.
„Dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo bus vėluoja traukiniai Dniepro kryptimi (konkrečiai, Nr. 86/72 Lvivas–Zaporižia–Pavlohradas; Nr. 85/71 Zaporižia, Pavlohradas–Lvivas, Nr. 75 yjivas–Kryvyj Rihas, Nr. 80 Lvivas–Dniepras, gali prisidėti ir kiti“, – pranešė jis.
Anot A. Pertsovskio, jau parengti atsarginiai lokomotyvai, todėl bus bandoma sumažinti traukinių vėlavimus.
Trikdžiai atsirado dėl to, kad rusai smogė Ukrainos elektros pastotėms
„Stebimi keleivinių traukinių į Odesą ir Dnieprą vėlavimai. Dalis reisų vyksta pakeistais maršrutais, jau panaudota 20 atsarginių lokomotyvų. Keletą traukinių mūsų dispečeriai sustabdė saugiu atstumu nuo smūgio zonos“, – pranešė vežėjas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!