Zelenskis ragina JAV ir Europą galvoti apie Ukrainą, o ne ateities santykius su Rusija

Tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu „Sky News“, komentuodamas klausimą dėl antirusiškų sankcijų sugriežtinimo.
Ukrainos vadovas pažymėjo, kad, jo nuomone, JAV prezidentas Donaldas Trumpas mano, jog jei jis įves griežtas sankcijas Rusijai, jis uždarys galimybę diplomatijai su Maskva.
„Manau, kad visos šalys turi nutraukti savo ateities santykius su rusais ir daugiau galvoti apie Ukrainą, nes tai yra šiandien ir dabar. Ir kiekvieną dieną jų derybos tarpusavyje – kas kokias sankcijas taikys rusams – kainuoja mums daug mūsų piliečių gyvybių. Tai labai pavojinga“, – teigė V. Zelenskis.
Be to, jis sakė, kad jei sankcijų įvedimas bus atidėtas, rusai galės prie jų prisitaikyti ir jų dar mažiau bijoti.
„Nors, žinoma, jie kol kas jų bijo. Yra tam tikrų momentų, susijusių su šiomis sankcijomis. Ypač jei bus taikomos visiškos sankcijos, jie negalės taip greitai atkurti raketų gamybos ir pagaminti tokį didelį kiekį ginklų. Nes jie neturi visų šių ginklų komponentų, pagamintų savo šalyje“, – tęsė V. Zelenskis.
Susitikimas su Putinu
Jis taip pat pakomentavo Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino žodžius apie Ukrainos vadovo vizitą į derybas Maskvoje:
„Rusija mus užpuolė. Aš negaliu vykti į šalį, kai ši šalis, šis miestas mus puola. Negali būti taip – važiuoti į jų sostinę kai jų raketos atakuoja tavo šalį. Bet mes galime susitikti bet kurioje kitoje šalyje.“
