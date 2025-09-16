Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis ragina JAV ir Europą galvoti apie Ukrainą, o ne ateities santykius su Rusija

2025-09-16 23:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 23:55

Europos šalys ir Jungtinės Amerikos Valstijos turi nustoti galvoti apie save ir savo ateities santykius su Rusijos Federacija, o daugiau galvoti apie Ukrainą.

Zelenskis paaiškino, kodėl svarbu išlaikyti JAV dalyvavimą taikos procese (nuotr. SCANPIX)

Europos šalys ir Jungtinės Amerikos Valstijos turi nustoti galvoti apie save ir savo ateities santykius su Rusijos Federacija, o daugiau galvoti apie Ukrainą.

REKLAMA
0

Tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu „Sky News“, komentuodamas klausimą dėl antirusiškų sankcijų sugriežtinimo.

Ukrainos vadovas pažymėjo, kad, jo nuomone, JAV prezidentas Donaldas Trumpas mano, jog jei jis įves griežtas sankcijas Rusijai, jis uždarys galimybę diplomatijai su Maskva.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad visos šalys turi nutraukti savo ateities santykius su rusais ir daugiau galvoti apie Ukrainą, nes tai yra šiandien ir dabar. Ir kiekvieną dieną jų derybos tarpusavyje – kas kokias sankcijas taikys rusams – kainuoja mums daug mūsų piliečių gyvybių. Tai labai pavojinga“, – teigė V. Zelenskis.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, jis sakė, kad jei sankcijų įvedimas bus atidėtas, rusai galės prie jų prisitaikyti ir jų dar mažiau bijoti.

REKLAMA

„Nors, žinoma, jie kol kas jų bijo. Yra tam tikrų momentų, susijusių su šiomis sankcijomis. Ypač jei bus taikomos visiškos sankcijos, jie negalės taip greitai atkurti raketų gamybos ir pagaminti tokį didelį kiekį ginklų. Nes jie neturi visų šių ginklų komponentų, pagamintų savo šalyje“, – tęsė V. Zelenskis.

Susitikimas su Putinu

Jis taip pat pakomentavo Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino žodžius apie Ukrainos vadovo vizitą į derybas Maskvoje:

„Rusija mus užpuolė. Aš negaliu vykti į šalį, kai ši šalis, šis miestas mus puola. Negali būti taip – važiuoti į jų sostinę kai jų raketos atakuoja tavo šalį. Bet mes galime susitikti bet kurioje kitoje šalyje.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: Zelenskis bus priverstas sudaryti sandorį su Rusija (38)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Putinas gavo viską, ko norėjo“: įvertino Rusijos provokacijas „Zapad 2025“ metu (5)
Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis po rusų atakos prieš Zaporižią ragina Europą sukurti oro gynybos „skėtį“ (7)
D. Trumpas ir V. Zelenskis (tv3.lt koliažas)
Trumpo pamokslai Europai: jūs tik kalbate, bet nieko nedarote (12)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų