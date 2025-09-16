Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas: Zelenskis bus priverstas sudaryti sandorį su Rusija

2025-09-16 18:58 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 18:58

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „turės sudaryti sandorį“, kad būtų nutrauktas Rusijos pradėtas karas, o Europa turi liautis pirkusi rusišką naftą. 

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
36

 

1

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Šias pastabas jis išsakė antradienį prieš išvykdamas valstybinio vizito į Jungtinę Karalystę.

„Jis turės sudaryti sandorį, Zelenskiui reikės sudaryti sandorį, o Europa turi nustoti pirkti naftą iš Rusijos“, – sakė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat pakomentavo savo viziją dėl galimo susitarimo. „Tango šokamas dviese. Tai du žmonės, Zelenskis ir Putinas, kurie vienas kito nekenčia“, – sakė D. Trumpas. 

JAV prezidentas užsiminė, kad ir pats galėtų dalyvauti jų susitikime, „nes jie negali susėsti kartu viename kambaryje“. 

D. Trumpas griežtai nepritarė tam, kad Europa perka rusišką naftą. „Nenoriu, kad jie pirktų Rusijos naftą, jie turi nedelsdami sustoti. Tai nesąžininga mūsų atžvilgiu“, – sakė jis. 

D. Trumpas taip pat pabrėžė, kad šis karas niekada neturėjo įvykti. Jis dar kartą pareiškė mylintis Ukrainą ir Ukrainos žmones bei norintis, kad karas baigtųsi. 

Anksčiau V. Zelenskis paragino D. Trumpą užimti „aiškią poziciją“ dėl sankcijų Rusijai ir saugumo garantijų Ukrainai, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas būtų sustabdytas ir karas baigtųsi. 

