Trumpas: Zelenskis bus priverstas sudaryti sandorį su Rusija

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Šias pastabas jis išsakė antradienį prieš išvykdamas valstybinio vizito į Jungtinę Karalystę.
„Jis turės sudaryti sandorį, Zelenskiui reikės sudaryti sandorį, o Europa turi nustoti pirkti naftą iš Rusijos“, – sakė D. Trumpas.
Jis taip pat pakomentavo savo viziją dėl galimo susitarimo. „Tango šokamas dviese. Tai du žmonės, Zelenskis ir Putinas, kurie vienas kito nekenčia“, – sakė D. Trumpas.
JAV prezidentas užsiminė, kad ir pats galėtų dalyvauti jų susitikime, „nes jie negali susėsti kartu viename kambaryje“.
D. Trumpas griežtai nepritarė tam, kad Europa perka rusišką naftą. „Nenoriu, kad jie pirktų Rusijos naftą, jie turi nedelsdami sustoti. Tai nesąžininga mūsų atžvilgiu“, – sakė jis.
D. Trumpas taip pat pabrėžė, kad šis karas niekada neturėjo įvykti. Jis dar kartą pareiškė mylintis Ukrainą ir Ukrainos žmones bei norintis, kad karas baigtųsi.
Anksčiau V. Zelenskis paragino D. Trumpą užimti „aiškią poziciją“ dėl sankcijų Rusijai ir saugumo garantijų Ukrainai, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas būtų sustabdytas ir karas baigtųsi.
