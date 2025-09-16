Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje sulaikyta moteris, įtariama diversija prieš geležinkelį

2025-09-16 18:34
2025-09-16 18:34

Rusijos saugumo tarnyba FSB antradienį pranešė sulaikiusi į šeštą dešimtį įkopusią moterį, kaltinamą sprogmenų detonavimu, siekiant įvykdyti diversiją prieš Transsibiro magistralę.

Rusijoje sulaikyta moteris, įtariama diversija prieš geležinkelį BNS Foto

Rusijos saugumo tarnyba FSB antradienį pranešė sulaikiusi į šeštą dešimtį įkopusią moterį, kaltinamą sprogmenų detonavimu, siekiant įvykdyti diversiją prieš Transsibiro magistralę.

0

FSB mano, kad įtariamoji veikė Ukrainos žvalgybos nurodymu.

„2025-ųjų rugpjūtį, vykdydama priešo nurodymus, įtariamoji iš viešai prieinamų komponentų pasigamino savadarbį sprogstamąjį įtaisą, padėjo jį ant geležinkelio bėgių ir jį aktyvavo“, – pranešė rusų agentūra.

„Ji užfiksavo sprogimo akimirką savo mobiliojo telefono kamera ir nusiuntė filmuotą medžiagą kaip ataskaitą savo verbuotojui, kad gautų atlygį“, – sakoma pranešime. 

Jame įtariamoji nebuvo įvardyta, tačiau teigiama, kad ji gimė 1974 metais ir įvykdė įtariamą išpuolį Rytų Sibiro Užbaikalės krašte. 

FSB perspėjo rusus, jog stebi socialinius tinklus ir tokias internetines susirašinėjimo programėlės kaip „Telegram“ ir „WhatsApp“, ieškodama įrodymų, kad Ukrainos tarnybos verbuoja rusus šnipinėjimo ir diversijos operacijoms šalies viduje. 

FSB valstybinei naujienų agentūrai TASS atskirai nurodė, kad vienas vyras buvo nuteistas 18 su puse metų kalėti už sprogmenų gabenimą proukrainietiškos grupuotės nurodymu.

Anot FSB, su Ukraina besiribojančios Rusijos Briansko srities gyventojas platformoje „Telegram“ užmezgė ryšį su uždrausta „teroristine organizacija“.

Įtariama, kad šios grupuotės nurodymu jis iš slėptuvės paėmė sprogmenų, o tada laukė „tolesnių nurodymų“.

Jį nuteisė karinis tribunolas.

