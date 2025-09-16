Trumpas patvirtino pirmuosius JAV ginklų paketus Ukrainai pagal naują mechanizmą

Tai pirmasis kartas, kai naudojamas naujas mechanizmas, kurį sukūrė JAV ir sąjungininkai, siekdami aprūpinti Ukrainą ginklais iš JAV atsargų, naudojant NATO šalių lėšas.
Šaltiniai teigė, JAV gynybos ministro pavaduotojas politiniais klausimais Elbridge‘as Colby patvirtino net dvi 500 mln. JAV dolerių vertės siuntas pagal naują mechanizmą, vadinamą „Prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašu“ (PURL).
Ukraina PURL identifikuoja kritinius operacinius prioritetus, kuriems reikalingi gynybos pajėgumai, teikiami Jungtinių Amerikos Valstijų, o finansuojami Europos sąjungininkų ir Kanados. Tai leidžia NATO sąjungininkams bendromis pastangomis ir finansavimu įsigyti būtent tuos ginklus ir amuniciją, kurių Ukraina skubiai reikia. Karinės įrangos tiekimą vykdo JAV.
