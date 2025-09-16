Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas patvirtino pirmuosius JAV ginklų paketus Ukrainai pagal naują mechanizmą

2025-09-16 20:52 / šaltinis: tv3.lt
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pirmieji JAV ginklų pagalbos paketai Ukrainai buvo patvirtinti ir netrukus galės būti išsiųsti, nes Vašingtonas atnaujina ginklų siuntimą Kyjivui – šį kartą pagal naują finansinį susitarimą su sąjungininkais, antradienį „Reuters“ pranešė du su situacija susipažinę šaltiniai.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

0

Tai pirmasis kartas, kai naudojamas naujas mechanizmas, kurį sukūrė JAV ir sąjungininkai, siekdami aprūpinti Ukrainą ginklais iš JAV atsargų, naudojant NATO šalių lėšas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šaltiniai teigė, JAV gynybos ministro pavaduotojas politiniais klausimais Elbridge‘as Colby patvirtino net dvi 500 mln. JAV dolerių vertės siuntas pagal naują mechanizmą, vadinamą „Prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašu“ (PURL).

Ukraina PURL identifikuoja kritinius operacinius prioritetus, kuriems reikalingi gynybos pajėgumai, teikiami Jungtinių Amerikos Valstijų, o finansuojami Europos sąjungininkų ir Kanados. Tai leidžia NATO sąjungininkams bendromis pastangomis ir finansavimu įsigyti būtent tuos ginklus ir amuniciją, kurių Ukraina skubiai reikia. Karinės įrangos tiekimą vykdo JAV.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

