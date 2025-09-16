Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Lenkija nesugebėtų apsiginti nuo masinės atakos

2025-09-16 22:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 22:21

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu „Sky News“ metu pareiškė, kad Lenkija nėra pasirengusi apsaugoti žmonių nuo masinės atakos.

NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)
10

1

Šį pareiškimą V. Zelenskis padarė po to, kai praeitą savaitę Lenkija pranešė apie maždaug 20-ies Rusijos dronų įsiveržimą į jos oro erdvę.

„Lenkija nėra pasiruošusi apsaugoti žmonių nuo masinio puolimo. Pavyzdys: iš 810 dronų Ukraina numušė 700. Lenkija iš 19 numušė tik 4 bepiločius. Jie nėra karo būsenoje, todėl nėra tam pasirengę“, – sakė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę Rusijos naktinio puolimo prieš Ukrainą metu Lenkijos oro erdvę taip pat pažeidė dronai. Tuos, kurie kėlė tiesioginę grėsmę, numušė Lenkijos ir NATO sąjungininkų lėktuvai.

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Remiantis prezidento kanceliarijos pateikta informacija, Lenkijos sieną kirto 21 dronas.

Europos pareigūnai tai apibūdina kaip Rusijos bandymą išbandyti NATO ryžtą.

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis apkaltino Rusiją tyčiniu Lenkijos oro erdvės pažeidimu.

Tuo tarpu Rusijos pareigūnai neigė padarę ką nors neteisėto. Po incidento Rusijos gynybos ministerija paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad Maskva „neplanavo atakuoti“ jokių taikinių Lenkijoje.

