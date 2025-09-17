„Brave CF“ prezidentas – apie organizuojamą turnyrą Lietuvoje ir sunkiasvorių čempioną Pavelą Dailidko

Šią informaciją patvirtino pats „Brave CF“ prezidentas Mohammadas Shahidas, kuris kalbėdamas su „Combat Sports Today“ atskleidė artimiausius organizacijos planus.
Dar praėjusių metų rugsėjį 34-erių metų lietuvis Pavelas Dailidko (10-2) pirmajame raunde techniniu nokautu nugalėjo Lenkijos kovotoją Patryką Dubielą (6-3) ir iškovojo „Brave CF“ sunkiasvorių čempiono titulą, o šių metų gegužę jį apgynė antrajame raunde techniniu nokautu įveikęs pirmą karjeros pralaimėjimą patyrusį amerikietį Odie Delaney (5-1).
Būtent tai, jog P. Dailidko yra šios organizacijos čempionas ir paskatino ją žengti į Lietuvos rinką.
Kaip atskleidė M. Shahidas, po rugsėjo 19-ą dieną vyksiančio turnyro Kinijoje organizacija įsilies į Sakartvelo ir Lietuvos rinkas.
„Po Kinijos mes vėl plečiame savo pasaulinę veiklą. Tęsiame globalizacijos procesą kaip „Brave CF“ ir keliausime į Sakartvelą, o po to – nežinau, ar turėčiau dabar tai skelbti, bet vyksime į Lietuvą. Galbūt čia ir yra tas paskelbimas. Manau, mano viešųjų ryšių komanda po to turės man ką pasakyti, bet taip – Sakartvelas ir Lietuva. Tai dvi fantastiškos šalys mums. Ir tai susiję su mūsų ilgalaikiu veiksmų planu: visada akcentavome, kad tokie kovotojai kaip Bidzina Gavashelishvili (14-4), Lasha-Giorgi Meskhi (2-0) ar Ilia Topuria (17-0) rodo, jog kartvelų kovotojai bus kitas didelis MMA dalykas. Manau, dabar matome Dagestano erą, kai jie dominuoja mišrių kovos menų pasaulyje, bet tuo pat metu tikiu, kad arti konkurencijos lygio yra ir Sakartvelo atletai. Nuo pat pradžių žinojome jų kovinių sportų istoriją – imtynes ir kitus pasiekimus – bet niekas iki galo neįvertino, ką jie gali duoti MMA. Dabar tai aiškiai matome su I. Topuria, o taip pat yra daug kitų talentų, kaip mūsų organizacijoje kovojantis Bidzina, kurie parodys pasauliui, ką reiškia kartvelų MMA. Tad mums surengti turnyrą Sakartvele, turint tiek daug kartvelų kovotojų mūsų organizacijoje, yra fantastiška.
Ypač kai tai vyks kartu su pasaulio mėgėjų MMA čempionatu – vienoje kovų savaitėje, kur susirenka daugiau nei tūkstantis atletų iš viso pasaulio ir užbaigti ją „Brave CF“ turnyru, kuriame kartvelų kovotojai galės pasirodyti prieš savo sirgalius. Tai mums labai svarbu.
Tas pats ir su Lietuva – kai niekas net nežinojo, kad ten apskritai yra MMA, mes turime kovotoją Pavelą, kuris tapo mūsų sunkiasvorių čempionu. Pažiūrėjus į jį, atrodo, kad jis galėtų filmuotis „Marvel“ filme šalia Thoro. Jo išvaizda – ūgis, sudėjimas – tarsi iš kino juostos, bet tuo pat metu jo atletiškumas sunkiasvorių divizione yra unikalus. Matyti, kaip jis tampa pasaulio čempionu, buvo neįtikėtina. Todėl atvykti į Lietuvą – mažą Europos šalį, kur niekas netikėjo MMA egzistavimu – ir surengti turnyrą su juo, kaip pagrindiniu vakaro kovotoju, bei prie jo sirgalių yra viskas, apie ką yra „Brave CF“. Šiuos metus mes vadiname „Brave metais“, nes norime parodyti, kad visa užkulisiuose atlikta veikla dabar virsta realybe. Mes niekada nekalbame tik apie ateitį – rodome veiksmus, rezultatus, pavyzdžius. Ir manau, kad daug organizacijų turėtų taip daryti. Tad taip – Sakartvelas, Lietuva ir tada „Brave 100“, kuris vyks Bahreine. Mes labai džiaugiamės ir taip pat žvelgiame į 2026-uosius“, – pasakojo M. Shahidas
„Brave CF“ turėtų organizuoti turnyrą kartu su UTMA organizacija, kuris įvyks spalio 18-ą dieną „Twinsbet“ arenoje. Pats P. Dailidko yra pasiskelbęs, jog kovos būtent spalio 18-ą dieną.
Kol kas apie „UTMA 14“ turnyrą Vilniuje organizacija yra paskelbusi oficialiai, tačiau nepranešta apie jokią kovą.
„Brave CF“ organizuoja turnyrus Bulgarijoje, Slovėnijoje , Ispanijoje, Šveicarijoje, Kinijoje Bahreine, Austrijoje, Nyderlanduose ir kitose šalyse, o ateityje planuoja žengti ir į JAV.
