TV3 naujienos > Užsienis > Europa

JAV patvirtino prieštankinių raketų pardavimą Lenkijai už 780 mln. dolerių

2025-09-19 08:38 / šaltinis: BNS
2025-09-19 08:38

Jungtinės Valstijos ketvirtadienį pranešė patvirtinusios, kad Lenkijai parduos prieštankinių raketų „Javelin“ ir paleidimo įrenginių už 780 mln. dolerių (660 mln. eurų).

Kariuomenės poligone pirmąkart išbandytos kovos mašinų prieštankinės raketos „Spike“

„Šis siūlomas pardavimas parems Jungtinių Valstijų užsienio politiką ir nacionalinį saugumą, nes pagerins NATO sąjungininkės, kuri yra politinio ir ekonominio stabilumo Europoje varomoji jėga, saugumą“, – sakoma JAV Gynybos ir saugumo bendradarbiavimo agentūros (DSCA) pareiškime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valstybės departamentas pritarė galimam pardavimui Lenkijai, o DSCA pateikė reikiamą pranešimą JAV Kongresui, kuris dar turi patvirtinti sandorį.

Baimindamasi Rusijos keliamos grėsmės, Lenkija jau kelerius metus sparčiai modernizuoja savo kariuomenę ir pasirašo daugybę sutarčių dėl ginkluotės pirkimo, daugiausia su Jungtinėmis Valstijomis ir Pietų Korėja.

Šiais metais karinėms išlaidoms ji jau skyrė 4,7 proc. savo BVP, o kitais metais ketina dar padidinti šią sumą.

