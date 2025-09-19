Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lenkija nori pratęsti pasienio kontrolę su Lietuva: kas laukia keliaujančių?

2025-09-19 08:04 / šaltinis: BNS
2025-09-19 08:04

 Lenkijos vidaus reikalų ministrui pateikus pasiūlymą dar pusmečiui pratęsti pasienio su Lietuva kontrolę, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako šį sprendimą artimiausius metu ketinantis aptarti su Lenkijos kolega.

Vidaus reikalų ministras papasakojo, kas laukia keliaujančių pro pasienį su Lenkija (tv3.lt koliažas)

 Lenkijos vidaus reikalų ministrui pateikus pasiūlymą dar pusmečiui pratęsti pasienio su Lietuva kontrolę, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako šį sprendimą artimiausius metu ketinantis aptarti su Lenkijos kolega.

„Artimiausiu metu planavom ir susitikt su ministru, aptarti galbūt motyvus jų plačiau, kas sąlygoja būtent tokį sprendimą“, – LRT radijui penktadienį sakė ministras.

„Manau, kad sutvarkius patekimą iš kitų Europos Sąjungos (ES) šalių trečių šalių piliečių, tos kontrolės turėtų būti atšauktos“, – pridūrė jis.

BNS rašė, kad liepą Lenkija pasienyje su Vokietija ir Lietuva įvedė keliaujančiųjų patikrą. Pastarąjį kartą ji pratęsta iki spalio 4 dienos.

Varšuva tokį sprendimą argumentavo poreikiu sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos į Latviją patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Šis neteisėtos antrinės migracijos iš Latvijos srautas, palyginti su tu pačiu metu pernai, yra išaugęs pustrečio karto.

Šengeno erdvei priklausančios ES valstybėms leidžiama įvesti sienų kontrolę, jei jos mano, kad kyla grėsmė viešajai tvarkai ar vidaus saugumui.

V. Kondratovičiaus teigimu apie sprendimą iki kitų metų balandžio pratęsti kontrolę jis buvo tiesiogiai informuotas Lenkijos vidaus reikalų ministro.

„(Apie – BNS) šitą sprendimą jau žinojau prieš porą savaičių, buvo ir skambutis ministro tiesiogiai man. Neturėjom progos susitikt, (...) užsitęsė mūsų vyriausybės formavimas, bet matau iš Lenkijos pusės norą konsultacijoms ir bendradarbiavimui šioje situacijoje, tai tikiu, kad jis toks išliks ir ateity“, – teigė jis.

Ministro pateiktais duomenimis, per pastarąjį pusmetį, bandant sustabdyti antrinę migraciją, buvo sulaikyta apie 700 migrantų.

„Galiu pasakyti, kad kažkur tai 60 proc. būtent sulaikytų, tai buvo per laikotarpį, kada buvo įvesta papildoma kontrolė, tai iš mūsų pusės ir iš lenkų pusės“, – sakė V. Kondratovčius.

