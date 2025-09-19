Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kirko našlė paskirta naująja organizacijos „Turning Point USA“ direktore

2025-09-19 08:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 08:29

Erika Kirk perėmė vadovavimą konservatyviai aktyvistų organizacijai „Turning Point USA“ po jos vyro Charlie Kirko žūties, ketvirtadienį pranešė grupė.

Pašautas Charlie Kirkas (nuotr. SCANPIX)

0

Valdyba vienbalsiai paskyrė ją generaline direktore ir valdybos pirmininke, pranešė „Turning Point USA“ platformoje „X“, pabrėždama ne kartą Ch. Kirko išreikštą pageidavimą, kad ji perimtų šias pareigas jo mirties atveju.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ch. Kirkas, dešiniųjų pažiūrų aktyvistas ir JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkas, praėjusią savaitę buvo nušautas per renginį Jutos universitete. Jis buvo vienas iš „Turning Point USA“ įkūrėjų 2012 metais.

Ši organizacija aktyviai veikia daugelyje koledžų miestelių ir mokyklų, o Ch. Kirkas per socialinę žiniasklaidą ir savo populiarią tinklalaidę buvo įgijęs milijonus sekėjų – daugiausia jaunų.

Po jo mirties tokios figūros kaip buvęs D. Trumpo patarėjas Steve‘as Bannonas ir JAV viceprezidentas JD Vance‘as pasinaudojo Ch. Kirko platforma, kad pasiektų jo sekėjus, kai kada apibūdindami jį kaip krikščionį kankinį. „Turning Point USA“ taip pat kvietė rinkti lėšas ir ragino aktyviau dalyvauti politinėje veikloje.

