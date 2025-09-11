Viskas, kas žinoma apie Charlie Kirko nužudymą

Kalbėjo universiteto miestelyje
Ch. Kirkas – didžiausio Jungtinėse Amerikos Valstijose konservatyvių pažiūrų jaunimo judėjimo, kurį pats įkūrė 2012 m., būdamas 18 metų, vadovas – maždaug vidurdienį sakė kalbą Jutos slėnio universiteto miestelyje. Baltus marškinėlius su užrašu „Laisvė“ vilkėjęs Ch. Kirkas sėdėjo ant kėdės palapinėje ir atsakinėjo į gausiai susirinkusios auditorijos klausimus.
Tai buvo pirmasis renginys iš maždaug 15-os, suplanuotų visoje šalyje iki spalio pabaigos.
Šūvis ir riksmai
Renginyje dalyvavęs buvęs Jutos kongresmenas Jasonas Chaffetzas „Fox News“ sakė, kad Ch. Kirkas atsakinėjo į klausimą apie „translyčius šaulius, masines šaudynes, kai nuaidėjo šūvis“.
31 metų aktyvistas susmuko, iš jo kaklo pasipylė kraujas, rodo netoliese nufilmuotas vaizdo įrašas. Tada Ch. Kirką neštuvais išnešė jo apsaugos darbuotojai.
„Vos tik nuaidėjo šūvis, jis susmuko (...) žmonės ėmė klykti ir bėgti“ – sakė J. Chaffetzas.
Žudiko paieška tęsiasi
Pareigūnai dar nesuėmė įtariamojo, sakoma Jutos viešojo saugumo departamento pranešime, kuriame šaudymas apibūdinamas kaip „tikslinė ataka“.
„Manoma, kad šaulys paleido šūvį nuo pastato stogo į viešojo renginio vietą studentų miestelio kieme“, – sakoma pranešime.
Du vyrai buvo trumpam sulaikyti ir po teisėsaugos pareigūnų apklausos paleisti, paieška tęsiama.
Vienam vyrui, George'ui Zinnui, buvo pateikti kaltinimai trukdymu. Šiuo metu manoma, kad nė vienas iš šių vyrų „nėra susijęs su šaudymu“, pranešė pareigūnai.
D. Trumpas paskelbė apie Ch. Kirko mirtį
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė apie Ch. Kirko mirtį, savo platformoje „Truth Social“ paskelbęs vaizdo įrašą. „Didis ir netgi Legendinis Charlie Kirkas mirė“, – sakė jis.
Demokratų partijos atstovai irgi pasmerkė šaudymą, įskaitant Kamalą Harris. Buvusi JAV viceprezidentė pareiškė, kad „politinis smurtas neturi vietos Amerikoje“.
Žada griežtas priemones
Įtariamasis dar nenustatytas, bet D. Trumpas su Ch. Kirko nužudymu susiejo „kairiųjų radikalų“ retoriką ir pažadėjo imtis griežtų priemonių.
„Tokia retorika yra tiesiogiai atsakinga už terorizmą, kurį šiandien matome savo šalyje“, – sakė jis niūriame keturių minučių vaizdo įraše, sėdėdamas prie stalo Ovaliajame kabinete.
„Mano administracija suras kiekvieną, prisidedantį prie šio žiaurumo ir kito politinio smurto, įskaitant organizacijas, kurios jį finansuoja ir remia, – sakė JAV prezidentas.
