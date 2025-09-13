Šokiruojanti žmogžudystė JAV: pareigūnai atskleidžia naujų detalių apie žudiką

Pirmą kartą po kraupios 31-nų metų Donaldo Trumpo bendražygio ir respublikonų aktyvisto Charlie Kirko žmogžudystės į amerikiečius kreipiasi jo žmona Erika.
Stovėdama šalia tuščios savo vyro darbo kėdės, ji dalinasi sielvartu.
Be tėvo liko du vaikai: metukų ir trejų.
„Niekada neturėsiu žodžių apibūdinti netekčiai, kurią jaučiu savo širdyje. Aš dar nesuprantu, ką visa tai reiškia. Esu tikra, kad Dievas žino... Tik aš – ne. Bet, Čarli, mielasis, tu irgi žinai. Žinai“, – sako Erika Kirk, Kirko našlė.
Našlė milijonams Ch. Kirko sekėjų pažada tęsti vyro darbus, t.y. būti balsu tų, kurie yra aršūs konservatoriai – pasisako prieš abortus, homoseksualius santykius, lyties keitimą ir translyčius asmenis.
„Jūs net neįsivaizduojate, kokią ugnį įžiebėte šioje žmonoje. Šios našlės šauksmas aidės visame pasaulyje kaip kovos šūksnis. Visiems Amerikoje, kurie šįvakar manęs klausosi, noriu pasakyti, kad judėjimas, kurį sukūrė mano vyras, nemirs“, – teigia ji.
Daugiau detalių apie Kirko žudiką
Pareigūnai jau atskleidžia daugiau detalių, kaip jiems pavyko sučiupti 22-ejų Tylerį Robinsoną, kuris vienu taikliu šūviu ir nužudė bene įtakingiausią D. Trumpo ideologinės mašinos žmogų ir prezidento tiltą jaunų respublikonų link.
„Rugsėjo 11-osios vakarą Tylerio Robinsono šeimos narys susisiekė su šeimos draugu, kuris paskambino Vašingtono apygardos šerifo biurui ir pasidalino informacija, kad T. Robinsonas jiems prisipažino, jog įvykdė šį nusikaltimą“, – aiškina Jutos gubernatorius Spencer Cox.
Ch. Kirko žudikas prisipažino savo tėvui, kuris iškart paragino jį „prisiduoti“ policijai, tačiau T. Robinsonas tikino verčiau nusižudysiąs. Tuomet tėvas apie sūnaus įvykdytą nusikaltimą pranešė su šeima artimai bendravusiam pastoriui, kuris ir informavo pareigūnus. Kol kas neaišku, ar T. Robinsonas kaltę pripažįsta ir kokie buvo jo motyvai, tačiau akivaizdu viena – žmogžudystė nebuvo spontaniška.
„Pastaraisiais metais T. Robinsono pažiūros darėsi vis politiškesnės. Jo šeimos narys užsiminė apie neseniai įvykusį incidentą, kai T. Robinsonas atėjo vakarienės prieš lemtingąją rugsėjo 10-ąją ir pokalbyje su kitu šeimos nariu užsiminė, kad Charlis Kirkas atvyksta į universitetą. Jie kalbėjosi apie tai, kodėl jis jiems nepatinka, ir apie jo pažiūras“, – priduria Jutos gubernatorius.
O paties T. Robinsono pažiūras iš dalies atspindi užrašai ant šovinių.
„Ant nepanaudotų šovinių buvo šie įrašai:„Ei, fašiste, gaudyk!“ Taip pat: „Oi Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao Ciao Ciao.“ O ant trečios neiššautos dėtuvės buvo įrašyta: „Jei tai skaitai – tu gėjus. Lūžtu iš juoko“, – šokiruojančias detales atskleidžia gubernatorius.
Pats T. Robinsonas kilęs iš tvarkingos trijų vaikų šeimos. Turi du jaunesnius brolius. Jo mama socialinė darbuotoja, tėtis turi statybų įmonę. Jis pats mokėsi elektriko amato. Įdomu tai, kad jo tėvai respublikonai.