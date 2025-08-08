Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

1 neištikimybės ženklas, kurio dažniausiai nepastebime: ekspertas įspėja

2025-08-08 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 20:10

Būti apgautam – siaubinga patirtis kiekvienam. Jei tai nutiko ir jums, tikriausiai dabar stebite bet kokį keistą mylimojo elgesį. Nesvarbu, ar nusprendėte likti su neištikimu partneriu ir nerimaujate, kad tai gali pasikartoti, ar tiesiog atsargiai žiūrite į naujus santykius – skausmas lieka tas pats.

Būti apgautam – siaubinga patirtis kiekvienam. Jei tai nutiko ir jums, tikriausiai dabar stebite bet kokį keistą mylimojo elgesį. Nesvarbu, ar nusprendėte likti su neištikimu partneriu ir nerimaujate, kad tai gali pasikartoti, ar tiesiog atsargiai žiūrite į naujus santykius – skausmas lieka tas pats.

0

Daugelis žmonių socialiniuose tinkluose klausia patarimų: į kokius ženklus atkreipti dėmesį, kokie požymiai gali išduoti neištikimybę, skelbė unilad.com.

Neištikimybės ženklas

Vienas ekspertas pasidalijo patarimu apie vieną gana netikėtą neištikimybės ženklą, kurio galbūt dar nesate svarstę.

Žinoma, visi žino, kad reikėtų sunerimti dėl naujų numerių telefone ar kai partneris pradeda slėpti savo įrenginius, tačiau yra ir subtilesnių ženklų, kuriuos lengva pražiūrėti.

Skaitmeniniame pasaulyje vis daugiau žmonių naudoja skaitmeninę piniginę telefone, kur saugomi kortelių duomenys, arba tiesiog paliečia kortelę prie skaitytuvo atsiskaitydami parduotuvėje ar restorane.

Tačiau dėl akivaizdžių priežasčių tai palieka pirkimo pėdsaką – ką, kada ir kur įsigijote. Ypač jei su partneriu dalijatės bendra banko sąskaita, tai tampa dar pastebimiau.

Cassie Crofts vadovauja privačių detektyvų agentūrai ir dažnai dalijasi patarimais, į ką atkreipti dėmesį, savo „TikTok“ paskyroje.

Viename iš savo vaizdo įrašų ji perspėjo: „Tai – pagrindinis neištikimybės ženklas, kurio niekas nepastebi!“

Cassie tęsė:„Šiais laikais mes praktiškai gyvename be grynųjų pinigų, tad jei jūsų partneris visada naudodavosi bekontakčiu mokėjimu, rinkdavosi atsiskaitymus kortele dėl lojalumo taškų, o staiga pradeda nusiiminėti pinigus iš bankomatų – tai pėdsakas, kurį verta sekti. Grynieji pinigai nepalieka jokių žymių.“

Ji pridūrė:„Jei jie eina į restoraną ir išleidžia 200 dolerių, beveik galima būti tikram, kad jie valgė ne vieni. Bet jeigu išsiima 200 dolerių grynaisiais – neturite jokio supratimo, kam jie buvo išleisti.“

Nors tai gali būti visiškai nekaltas pokytis, jei jūsų partneris staiga ima dažnai naudoti grynuosius, gali būti verta pasiteirauti – kodėl.

Panašu, kad šią tendenciją pastebėjo ir vieno viešnamo vadovė.

Catherine De Noire teigė, kad daugelis klientų galiausiai turi eiti prie bankomato, paaiškindama: „Pirmas dalykas – daugelis vyrų tiesiog neturi pakankamai grynųjų. Todėl jie eina išsiimti pinigų iš bankomato, kuris dažniausiai būna kažkur netoliese arba net pačiame viešnamyje.

Tai labai įtartina, ypač kai matai, kad tavo partneris naktį, ketvirtą valandą ryto, tame rajone išsiima daug pinigų – o sąskaita yra bendra.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

