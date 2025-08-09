Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Uleckas karjerą tęs kitame LKL klube

2025-08-09 15:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 15:14

Komplektacijos darbus tęsiantis Utenos „Juventus“ pristatė dar vieną naujoką – Aukštaitijos komandos gretas sustiprino 26-erių, 199 cm ūgio puolėjas Lukas Uleckas.

Uleckas | LKL nuotr.

Komplektacijos darbus tęsiantis Utenos „Juventus" pristatė dar vieną naujoką – Aukštaitijos komandos gretas sustiprino 26-erių, 199 cm ūgio puolėjas Lukas Uleckas.

0

Utenos klubas su lietuviu pasirašė vienerių metų sutartį.

„Šiauliams“ praėjusiame sezone atstovavęs L. Uleckas Lietuvos krepšinio lygoje per 27 aikštelėje praleistas minutes fiksavo 12,1 taško, 6 atkovotų kamuolių, 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir 13,7 naudingumo balo vidurkius.

„Žinojome, kad Lukas buvo geidžiamas ir kitų Lietuvos bei užsienio klubų. Tai vis dar progresuojantis žaidėjas, nestokojantis ambicijų tapti dar geresniu krepšininku ir galintis rungtyniauti keliose pozicijose. Vasarą jis praleido treniruočių stovykloje Valensijoje, kur tobulino tiek krepšinio įgūdžius, tiek fizinę formą. Džiaugiamės Luką matydami mūsų komandoje“, – kalbėjo „Juventus“ klubo direktorius Rolandas Jarutis.

Kauno „Žalgirio“ sistemos auklėtinis praeityje yra vilkėjęs pagrindinės laikinosios sostinės komandos marškinėlius, metus atstovavo Prienų ekipai, ketverius metus gynė Vilniaus „Ryto“ garbę.

L. Uleckas triskart yra tapęs Lietuvos krepšinio lygos čempionu – kartą su Kauno „Žalgiriu“ ir dukart su Vilniaus „Rytu“.

Be L. Ulecko, sutartis su „Juventus“ turi Ernestas Sederevičius, Šarūnas Beniušis, Evaldas Šaulys, Erkias Venskas, Ryanas Schwiegeris, Devonas Danielsas ir Titas Didžgalvis.

Naująjį sezoną „Juventus“ pradės rugsėjo 20 d. Samokove (Bulgarija), kur dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre. Ketvirtfinalyje K. Kemzūros auklėtiniai susitiks su Suomijos klubu „Karhu Basket“.

