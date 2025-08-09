Uleckas karjerą tęs kitame LKL klube

Utenos klubas su lietuviu pasirašė vienerių metų sutartį.
„Šiauliams“ praėjusiame sezone atstovavęs L. Uleckas Lietuvos krepšinio lygoje per 27 aikštelėje praleistas minutes fiksavo 12,1 taško, 6 atkovotų kamuolių, 2,1 rezultatyvaus perdavimo ir 13,7 naudingumo balo vidurkius.
„Žinojome, kad Lukas buvo geidžiamas ir kitų Lietuvos bei užsienio klubų. Tai vis dar progresuojantis žaidėjas, nestokojantis ambicijų tapti dar geresniu krepšininku ir galintis rungtyniauti keliose pozicijose. Vasarą jis praleido treniruočių stovykloje Valensijoje, kur tobulino tiek krepšinio įgūdžius, tiek fizinę formą. Džiaugiamės Luką matydami mūsų komandoje“, – kalbėjo „Juventus“ klubo direktorius Rolandas Jarutis.
Kauno „Žalgirio“ sistemos auklėtinis praeityje yra vilkėjęs pagrindinės laikinosios sostinės komandos marškinėlius, metus atstovavo Prienų ekipai, ketverius metus gynė Vilniaus „Ryto“ garbę.
L. Uleckas triskart yra tapęs Lietuvos krepšinio lygos čempionu – kartą su Kauno „Žalgiriu“ ir dukart su Vilniaus „Rytu“.
Be L. Ulecko, sutartis su „Juventus“ turi Ernestas Sederevičius, Šarūnas Beniušis, Evaldas Šaulys, Erkias Venskas, Ryanas Schwiegeris, Devonas Danielsas ir Titas Didžgalvis.
Naująjį sezoną „Juventus“ pradės rugsėjo 20 d. Samokove (Bulgarija), kur dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre. Ketvirtfinalyje K. Kemzūros auklėtiniai susitiks su Suomijos klubu „Karhu Basket“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!