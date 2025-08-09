Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Buvęs Jonavos lyderis žais Eurolygoje

2025-08-09 15:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 15:18

Buvęs Jonavos „Jonava“ krepšininkas Glynnas Watsonasžengs į Eurolygos sceną. Oficialiai paskelbta, kad 28 metų ir 185 cm ūgio gynėjas tapo Vilerbano ASVEL komandos naujoku.

Glynnas Watsonas | LKL nuotr.

Praėjusį sezoną amerikietis rungtyniavo Gravlino-Diunkerko BCM gretose, kur Prancūzijos čempionate vidutiniškai pelnydavo 16,3 taško, atkovodavo po 4 kamuolius ir atlikdavo 4 rezultatyvius perdavimus.

2022–2023 m. sezone G. Watsonas vilkėjo Jonavos marškinėlius ir LKL pirmenybėse rinkdavo vidutiniškai 14,6 taško, 4,2 rezultatyvaus perdavimo bei 14,9 naudingumo balo.  

