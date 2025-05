Loreta Sungailienė atsivėrė apie 3 vaikus ir skausmą dėl savo mamos: „Šį kryželį taip ir neša per visą gyvenimą“

Mamos dienos proga L. Sungailienė leidosi į atvirą interviu su naujienų portalu tv3.lt. Pokalbio metu moteris papasakojo, kodėl jaučia širdies skausmą kalbėdama apie savo mamą, atskleidė, kaip jai sekasi sutarti su dviem paauglystės keliu einančiais vaikais bei kuo ją džiugina jau studentu tapęs vyriausiasis sūnus.

Loretos ir vyro Daliaus šeimoje auga trys vaikai – dvylikametis Girius, keturiolikmetė Liepa ir jau devyniolikos sulaukęs sūnus Vilius. Kaip pasakojo moteris, kaip ir daugumoje šeimų, taip ir pas juos pirmąjį gegužės sekmadienį papuošia sveikinimai, gėlių žiedai ir malonios staigmenos.

„Nors nieko labai išskirtinio nedarome, per Mamos dieną tikrai stengiamės aplankyti mamas ir apdovanoti jas bent jau gėlėmis. Vaikai mane taip pat pasveikina su puokštelėmis, kartais ir savo darbeliais. Jų visokiausių esu išsaugojusi! Žinoma, dabar jie jau vyresni, tad nustebina ir rimtesniais dalykais – pusryčiais ryte arba tikra mamos svajone – kava į lovą. Jeigu tik lepina oras, pavasario šventes sutinkame savo sodyboje, tad ir šiemet Mamos dieną planuojame ten paminėti“, – pasakojo L. Sungailienė.

Loreta Sungailienė su šeima (6 nuotr.) Loreta Sungailienė (nuotr. asm. archyvo) Loreta Sungailienė su vaikais (nuotr. asm. archyvo) Loreta Sungailienė su šeima (nuotr. asm. archyvo) +2 Loreta Sungailienė su šeima (nuotr. asm. archyvo) Loreta Sungailienė (nuotr. asm. archyvo) Loreta Sungailienė su mama Danute ir vaikais (nuotr. asm. archyvo)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Loreta Sungailienė su šeima

Veikli ir stipri mama – didžiausias Loretos įkvėpimas

Loretos mama Danutė Mukienė – žurnalistė, muziejininkė, poetė, knygų ir periodinių leidinių redaktorė bei leidėja. Pasak L. Sungailienės, mama jai – įkvepianti asmenybė, tvirtai stovinti ant vertybinio pamato, kruopščiai ir sąžiningai dirbanti, visada siekianti prasmingo rezultato. Tačiau labiausiai Loreta žavisi jos atsidavimu žemaičių kultūros ir tradicijų puoselėjimui. Net ir šiandien, jau būdama senjore, Danutė neapleidžia savo veiklų.

„Prasidėjus tautiniam atgimimui mama labai aktyviai įsiliejo į žemaitiškos kultūros puoselėjimo veiklą, koja kojon kartu ėjo su žemaičių šviesuoliais, Žemaičių akademijos profesoriais. Ji prisidėjo prie žemaitiškos spaudos puoselėjimo, tapo žemaitiško laikraščio redaktore, kuris vėliau susiformavo kaip labai stiprus kultūrinis žurnalas. O kur dar visa kita leidybos, švietėjiška ir kultūrinė veikla, įvairios knygos...

Nors ir yra senjorė, ji iki šiol sugalvoja įvairiausių projektų, teikia paraiškas, gauna dalinį finansavimą ir juos įgyvendina. Tai – nepailstantis kultūros žmogus“, – su šypsena pasakojo televizijos laidų ir renginių vedėja.

Kalbėdama apie mamą, Loreta pabrėžė, kad tai – labai stipri moteris, viena užauginusi dvi dukras. Gyvenimas jai išties nepagailėjo skaudžių išbandymų, mat jai iki šiol tenka nuolat rūpintis sergančia dukra.

„Mamai teko labai sunki užduotis. Mano sesė turi invalidumą ir jai, net ir suaugus, yra reikalinga nuolatinė priežiūra. Tad mama tą kryželį taip ir neša per visą savo gyvenimą. Kai buvau paauglė, ji išsiskyrė, liko viena su dvejomis dukromis. Tačiau visada buvo labai stipri, ryžtinga asmenybė“, – su pasididžiavimu kalbėjo ji.

Loretos teigimu, šiandien jos ryšys su mama Danute – šiltas ir gražus, tačiau yra vienas dalykas, dėl kurio jai skauda širdį. Televizijos laidų ir renginių vedėjos kasdienybė – be galo užimta, todėl su mama pavyksta pasikalbėti ne taip dažnai, kaip norėtųsi. O ir pati Danutė dukrą dėl to neretai patraukia per dantį.

„Mama juokaudama net kitiems pasakoja, kad su manimi ir telefonu neįmanoma pasikalbėti, – juokėsi L. Sungailienė. – O man taip gražu, kai kiti žmonės sako, kad su mama kiekvieną dieną pakalba bent keletą minučių. Mes abi gyvename Vilniuje, tad turime daugiau galimybių susitikti, pasisvečiuoti, kartu pabūti. Visai šalia mūsų, mama turi butuką, kuriame gyvena vasaros mėnesiais, tad ten ir anūkams būna gerai susitikti. Jie visada žino, kad šiltą vasaros dieną nuėję pas močiutę ras jiems paliktų ledų.“

„Svarbu nebūti tik vaikų kontrolierėmis“

Trijų vaikų susilaukusi Loreta apie motinystę kalba kaip apie patirtį, kuri moteriai atneša pilnatvės jausmą, suteikia tvirtumo, stiprybės, vidinės brandos. Bėgant metams L. Sungailienė suvokė, kad ne tik ji gali būti atrama savo vaikams – augdami jie taip pat gali tapti atrama jai. Tiesa, kaip pabrėžė moteris, tam būtina kurti teisingą ryšį su atžalomis.

„Mamoms labai svarbu nebūti tik vaikų kontrolierėmis, bet būti ir draugėmis, gyvenimo vedlėmis, palaikytojoms, talentų atradėjoms ir puoselėtojoms. Kai pagalvoju, suprantu, kad mano vaikai yra labai užimti – lanko muzikos mokyklą, dainuoja folkloro ansambliuose, visur aktyviai dalyvauja, turi atsakomybių. Bet kartais mes susėdame ir pakalbame, kokia yra visa to vertė.

Aš augdama mačiau savo mamos pavyzdį ir, manau, vaikai mato tai ir manyje. Juk jei žmogus save realizuoja, džiaugiasi sukurtais rezultatais, ateina tas pilnatvės jausmas. Tikiu, kad vaikai namuose mato tokį pavyzdį ir nori jausti tą patį. Gimus vaikams mes, mamos, iš pradžių rūpinamės, kad visi jų poreikiai būtų patenkinti, bet augant ir formuojantis jų asmenybėms, svarbu įkvėpti juos ir būti jiems gyvenimo vedliu, tinkamos lyderystės pavyzdžiu. Tai – labai svarbi misija“, – įsitikinusi trijų vaikų mama.

L. Sungailienės sūnus Girius ir dukra Liepa – paaugliai, o juk ne paslaptis, kad šis laikotarpis tėvams būna vienas sunkesnių. Tačiau Loreta turi kuo pasidžiaugti – vaikai yra sukalbami, bendraujantys, drauge su tėvais sprendžiantys įvairias problemas ir iššūkius. Pasak moters, didelę įtaką tam turi šeimą supantys žmonės ir prasmingos veiklos.

„Džiaugiuosi, kad mūsų šeima, taip pat ir vaikai, dalyvauja įvairiose kultūrinėse veiklose, renginiuose, folkloro ansambliuose. Tai yra tam tikras socialinis burbulas, kuriame yra labai daug šviesos, pozityvo ir vertės. Dalyvavimas tame bei bendravimas su tokiais žmonėmis vaikams duoda labai daug.

Manau, kad dėl to tam tikri iššūkiai mums yra lengviau įveikiami. Tai, ką kartais išgirstu vaikų gimnazijoje, mane apstulbina. Suprantu, kad paauglystė ne tik vaikams, bet ir tėvams yra labai sunkus laikotarpis. Tad vis pagalvoju, kad jei vaikai neturėtų tokių veiklų ir bendraminčių, ko gero, viskas būtų kur kas sunkiau, nei yra dabar“, – atviravo L. Sungailienė.

Su sūnumi lipa į vieną sceną

Vyriausiajam Loretos ir Daliaus sūnui Viliui – jau devyniolika. Kaip atskleidė moteris, baigęs mokyklą jis nusprendė Vilniuje studijuoti inžinerinę kryptį. Be visa to, Loreta pasidžiaugė, kad su sūnumi jau retkarčiais lipa ir į vieną sceną!

„Laikas parodys, ar pasirinko teisingą kelią, bet kol kas viskas klostosi gerai. Labiausiai džiaugiuosi, kad sūnus nėra perkrautas mokslais, sugeba suderinti darbą ir veiklą folklore. Vilius lanko kelis kolektyvus, labai mėgsta tradicinius šokius, puikiai dainuoja. Jis – labai protingas, patikimas ir talentingas jaunuolis.

Kartais pasiimu jį į kompaniją ir kartu jau pravedame vieną kitą renginį. Mano patirtis, tradicinės kultūros išmanymas ir folklorą pažįstančio sūnaus šiuolaikiškumas – visai geras derinys scenoje. Be to, kartais renginius pagražiname savo kartu atliekamomis dainomis – jos mums itin gerai suskamba“, – šyptelėjo ji.

Pokalbio pabaigoje pasidomėjus, ar norėtų ką nors pasakyti Mamos dienos proga, Loreta visoms mamytėms skyrė šiltą ir prasmingą linkėjimą.

„Svarbiausia – būkime džiaugsmingos, labiau pozityvios ir pasitikinčios savimi. Mes, mamos, turime tokią galingą intuiciją, bet kartais imame ir ja suabejojame. O juk dažniausiai paaiškėja, kad ji būna gera ir teisinga. Manau, kad mums visoms reikia labiau pasitikėti savo jausmu“, – teigė L. Sungailienė.