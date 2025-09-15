Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Naujausios nuotraukos sukėlė nerimą: užfiksavus Trumpą kilo klausimai dėl jo būklės

2025-09-15 08:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-15 08:09

Internete praėjusią savaitę pasklido nauji gandai apie JAV prezidento Donaldo Trumpo sveikatą. Keliose nuotraukose jis buvo užfiksuotas neįprastai ištįsusiu veidu, o interneto vartotojai pastebėjo, kad tai gali būti ženklas, jog sutriko prezidento sveikata, skelbia „Newsweek“.

Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)
9

Interneto vartotojai pastebėjo, kad tai gali būti ženklas, jog sutriko prezidento sveikata, skelbia „Newsweek".

Naujos abejonės kilo ketvirtadienį, kai prezidentas lankėsi rugsėjo 11-osios muziejuje.

Minėjimo metu D. Trumpo veidas atrodė pakrypęs į vieną pusę.

Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime
FOTOGALERIJA. Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kilo nerimas dėl Trumpo sveikatos

Internete pasklido spėlionės, kad tai gali būti rimtos sveikatos problemos ženklas, kai kurie vartotojai netgi svarstė, ar gali būti, jog D. Trumpą ištiko insultas.

Negana to, rugsėjo 10 d. interneto vartotojai apkaltino D. Trumpą dirbtiniu intelektu sukūrus vaizdo įrašą po Charlie Kirko nužudymo. Vaizdo įrašas keistai trūkinėjo, tačiau ekspertai vėliau nurodė, kad įrašas nėra suklastotas.

Naujosios D. Trumpo nuotraukos aptarinėjamos socialinėse medijose, tinklalaidėse. Interneto vartotojai pastebėjo, kad D. Trumpas atrodė siaubingai, jo veidas buvo suglebęs.

Tačiau po to D. Trumpas kelis kartus pasirodė viešumoje ir atrodę esąs puikios sveikatos, kalbėjo be problemų ir ilgai.

D. Trumpo sveikata pastaruoju metu aptarinėjama gana intensyviai. Ant jo rankų nuolat pastebimos didelės mėlynės.

Baltieji rūmai vasarą paskelbė, kad 79 metų prezidentui diagnozuotas lėtinis venų nepakankamumas.

