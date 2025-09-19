Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dėl Rusijos lėktuvų įsibrovimo Estija prašys aktyvuoti NATO 4-ąjį straipsnį

2025-09-19 21:16 / šaltinis: BNS
2025-09-19 21:16

Estija prašys surengti skubias NATO konsultacijas dėl, anot Talino, šalies oro erdvės pažeidimo, kurį įvykdė trys Rusijos naikintuvai MiG-31, penktadienį pareiškė Baltijos šalies ministras pirmininkas.

Kristenas Michalas (nuotr. SCANPIX)

Estija prašys surengti skubias NATO konsultacijas dėl, anot Talino, šalies oro erdvės pažeidimo, kurį įvykdė trys Rusijos naikintuvai MiG-31, penktadienį pareiškė Baltijos šalies ministras pirmininkas.

REKLAMA
5

„Toks pažeidimas yra visiškai nepriimtinas. Estijos vyriausybė nusprendė prašyti konsultacijų pagal NATO 4-ąjį straipsnį“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Kristenas Michalas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal NATO sutarties 4-ąjį straipsnį, Aljanso narė gali sušaukti skubias derybas, kai mano, kad jos „teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“ gresia pavojus.

REKLAMA
REKLAMA

Estijos oro erdvę pažeidė Rusijos naikintuvai

NATO anksčiau penktadienį pranešė, jog pakėlė savo orlaivius, kad perimtų Estijos oro erdvę pažeidusius Rusijos naikintuvus, ir apkaltino Maskvą „beatodairišku elgesiu“.

REKLAMA

„Šiandien Rusijos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę. NATO nedelsdama reagavo ir perėmė Rusijos orlaivius“, – socialiniame tinkle „X“ parašė aljanso atstovė Allison Hart.

„Tai ir dar vienas beatodairiško Rusijos elgesio ir NATO gebėjimo reaguoti pavyzdys“, – pridūrė ji.

Talinas kiek anksčiau pranešė, kad trys Rusijos naikintuvai MiG-31 penktadienį pažeidė NATO narės Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos ir ten išbuvo 12 minučių.

REKLAMA
REKLAMA

Vienas NATO pareigūnas sakė, kad Rusijos naikintuvus pasitiko Italijos orlaiviai F-35, dislokuoti kaip aljanso misijos Baltijos regione dalis.

Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovė ir buvusi Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas (Kaja Kalas) pasmerkė trečiąjį per mažiau nei dvi savaites ES oro erdvės pažeidimą, kurį pavadino „itin pavojinga Maskvos provokacija“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po incidentų Lenkijos ir Rumunijos oro erdvėje šis naujausias pažeidimas „dar labiau didina įtampą regione“, sakė ji ir pažadėjo, kad Europos Sąjunga „toliau rems savo valstybes nares stiprinant jų gynybą“.

„Putinas bando Vakarų ryžtą, – pabrėžė K. Kallas. – Mes neturime rodyti silpnumo.“

Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna pažymėjo, kad „Rusija šiais metais jau keturis kartus pažeidė Estijos oro erdvę, o tai savaime yra nepriimtina. Tačiau šiandieninis įsiveržimas (...) yra beprecedentis įžūlumas.“

REKLAMA

„Vis intensyvesnis Rusijos ribų bandymas ir didėjantis agresyvumas turi būti atremtas sparčiai didinant politinį ir ekonominį spaudimą“, – pabrėžė ministras.

Estijos užsienio reikalų ministerija penktadienį iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį, kad pareikštų protestą ir įteiktų notą dėl anksčiau penktadienį įvykdyto oro erdvės pažeidimo.

Apie pažeidimą pranešė ir Estijos gynybos pajėgos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
MiG-31 (nuotr. SCANPIX)
„Dar vienas Rusijos neapgalvoto elgesio pavyzdys“: NATO įvertino incidentą Estijoje (15)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų