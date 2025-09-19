„Dar vienas Rusijos neapgalvoto elgesio pavyzdys“: NATO įvertino incidentą Estijoje

MiG-31 orlaiviai – sunkieji naikintuvai, galintys gabenti Rusijos hipersonines raketas „Kinzhal“ – įskridę į Estijos teritoriją naikintuvai nukreipė kursą į sostinę Taliną, „Politico“ teigia su situacija susipažinę šaltiniai.
Tariamas įsiveržimas įvyko tuo metu, kai palei NATO rytinę sieną tvyro padidėjusi įtampa, o kartu ir po to, kai Lenkija praėjusią savaitę pasiskundė, kad į jos teritoriją įskrido apie 20 rusiškų bepiločių orlaivių. Maskva neigė, kad Lenkija buvo taikinys. Rusija šiuo metu vykdo karą prieš Ukrainą ir dažnai išbando Vakarų oro gynybą, tačiau Estija pažymėjo, kad pastaraisiais mėnesiais skrydžiai tapo labiau provokuojantys.
NATO reakcija
Po žinios apie Estijos oro erdvės pažeidimą Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas apkaltino Maskvą „labai pavojinga provokacija“. K. Kallas, kuri yra buvusi Estijos ministrė pirmininkė, tinkle „X“ įspėjo, kad naujausias Rusijos pažeidimas NATO rytiniame flange „dar labiau padidina įtampą regione“, ir pridūrė, jog „ES visiškai solidarizuojasi su Estija“.
Tuo tarpu NATO pranešė, kad pakėlė orlaivius, jog perimtų Estijos oro erdvę pažeidusius Rusijos lėktuvus, ir apkaltino Maskvą „neapgalvotu elgesiu“.
„Anksčiau šiandien Rusijos lėktuvai pažeidė Estijos oro erdvę. NATO nedelsdama sureagavo ir perėmė Rusijos orlaivius“, – „X“ paskyroje teigė Aljanso atstovė Allison Hart.
„Tai dar vienas Rusijos neapgalvoto elgesio ir NATO gebėjimo reaguoti pavyzdys“, – akcentavo ji.
