Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sprogimai Maskvoje: virš daugiabučių namų – žemai skrendantis orlaivis

2025-09-22 22:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 22:03

Pirmadienį vakare virš Maskvos nugriaudėjo mažiausiai 10 sprogimų. Socialiniuose tinkluose taip pat viešinami vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuota, kaip orlaivis skrenda žemai daugiabučių.

Orlaivis virš daugiabučio namo Maskvoje (nuotr. Telegram)

Pirmadienį vakare virš Maskvos nugriaudėjo mažiausiai 10 sprogimų. Socialiniuose tinkluose taip pat viešinami vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuota, kaip orlaivis skrenda žemai daugiabučių.

REKLAMA
0

UNIAN rašo, kad dronų atakų metu Maskvoje rusų krovininis orlaivis skrido labai žemai virš daugiabučių. 

Manoma, kad tokiu būdu lėktuvas bandė išvengti smūgių. 

Primenama, kad po nugriaudėjusių sprogimų Maskvoje, pirmadienį taip pat buvo sustabdyti skrydžiai virš Rusijos sostinės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašo UNIAN, remdamasi pranešėjais „Telegram“, iš viso nugriaudėjo mažiausiai 10 sprogimų.

Šiuo metu taip pat ribojama oro erdvė virš Maskvos, o suplanuoti skrydžiai gerokai vėluoja. 

 

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų