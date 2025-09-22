Sprogimai Maskvoje: virš daugiabučių namų – žemai skrendantis orlaivis

UNIAN rašo, kad dronų atakų metu Maskvoje rusų krovininis orlaivis skrido labai žemai virš daugiabučių.
Manoma, kad tokiu būdu lėktuvas bandė išvengti smūgių.
Primenama, kad po nugriaudėjusių sprogimų Maskvoje, pirmadienį taip pat buvo sustabdyti skrydžiai virš Rusijos sostinės.
Kaip rašo UNIAN, remdamasi pranešėjais „Telegram“, iš viso nugriaudėjo mažiausiai 10 sprogimų.
Šiuo metu taip pat ribojama oro erdvė virš Maskvos, o suplanuoti skrydžiai gerokai vėluoja.
