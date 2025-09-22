Trumpas susitiks su Zelenskiu

Kaip rašo „Ukrainska pravda“, abiejų šalių prezidentų susitikimas numatomas jau šį antradienį, Niujorke.
Pasak K. Leavitt, antradienį D. Trumpas taip pat dalyvaus Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje, kur „pasakys svarbią kalbą“.
„Prezidentas taip pat surengs dvišalius susitikimus su JT generaliniu sekretoriumi bei Ukrainos, Argentinos ir Europos Sąjungos lyderiais“, – pridūrė ji.
JAV pasiuntinys JT pažadėjo „ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“
Naujasis Vašingtono pasiuntinys Jungtinėse Tautose pirmadienį, kalbėdamas skubos tvarka surengtame posėdyje, kuriame buvo svarstomas Rusijos naikintuvų įsiveržimo į Estijos oro erdvę klausimas, pažadėjo „ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“.
Po to, kai penktadienį trys Rusijos naikintuvai „MiG-31“ pažeidė Estijos oro erdvę ir joje išbuvo maždaug 12 minučių, NATO į orą pakėlė naikintuvus, o Maskva ėmė skųstis dėl naujos pavojingos provokacijos ir incidentą neigti.
NATO narė Estija „reaguojant į įžūlų Rusijos įvykdytą Estijos oro erdvės pažeidimą“ paragino surengti aukščiausios JT institucijos – Saugumo Tarybos – posėdį ir surengti derybas su kitomis NATO sąjungininkėmis.
„Kaip sakėme prieš devynias dienas, Jungtinės Valstijos šių oro erdvės pažeidimų akivaizdoje palaiko savo NATO sąjungininkus. Ir aš noriu pasinaudoti šia pirma proga pakartoti ir pabrėžti, kad Jungtinės Valstijos ir mūsų sąjungininkai gins kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“, – sakė JAV ambasadorius Mike‘as Waltzas.
Šis įsiveržimas įvyko po to, kai NATO narė Lenkija paskelbė, kad šį mėnesį Rusijos bepiločiai orlaiviai per antskrydį Ukrainoje ne kartą pažeidė jos oro erdvę, o Varšuva tai pavadino „agresijos aktu“.
JAV prezidentas D. Trumpas sekmadienį pasmerkė naujausią oro erdvės pažeidimą ir pažadėjo ginti Lenkiją ir Baltijos šalis, jei Rusija eskaluotų situaciją.
Paklaustas, ar padėtų apginti ES nares, jei Rusija imsis intensyvesnių karo veiksmų, D. Trumpas žurnalistams atsakė: „Taip, padėčiau“.
D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino santykiai tai šyla, tai šąla: Kremliaus lyderis toliau puola Ukrainą, o JAV prezidentas ragina siekti taikos, tačiau nerodo jokių konkrečių ženklų, kad darytų spaudimą Maskvai.
Ketvirtadienį pasibaigus valstybiniam vizitui Didžiojoje Britanijoje D. Trumpas pareiškė, kad V. Putinas, tęsdamas jau ketvirtus metus trunkantį karą, „tikrai mane nuvylė“.
„Tuo metu, kai prezidentas D. Trumpas ir Jungtinės Valstijos sutelkė dėmesį ir skyrė labai daug laiko bei pastangų, kad užbaigtų šį siaubingą Rusijos ir Ukrainos karą, tikimės, kad Rusija ieškos būdų, kaip sušvelninti padėtį, o ne kelti riziką, kad jis plėsis“, – savo pirmojoje Taryboje pasakytoje kalboje pridūrė M. Waltzas savo pirmojoje kalboje Taryboje.
Vakarų šalys perspėjo, kad nuolat pažeisdama NATO, kurios narės yra pasirašiusios savitarpio pagalbos gynybai paktą, oro erdvę Rusija žaidžia su ugnimi.
Per incidentą Estijos oro erdvėje Rusijos lėktuvų perimti ir juos nuvyti buvo pasiųsti NATO oro gynybos paramos misijoje Baltijos šalyse dalyvaujantys Italijos naikintuvai „F-35“, taip pat Švedijos ir Suomijos orlaiviai.
