„Prie ko priveda bilietų kainos“ – Vilniuje ant autobuso stogo siaubingas vaizdas

Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Pranešk, kur keleivių kontrolė. Vilnius“ išplito gyventojams žadą atėmęs vaizdo įrašas.
Jame užfiksuotas ant Vilniaus 50 maršruto autobuso stogo gulintis jaunuolis, kuris tuo metu buvo užsilipęs ant važiuojančio autobuso.
„Zuikis nusprendė pasivažinėti ant autobuso stogo...“, – prirašė vaizdo įrašu pasidalinęs asmuo.
Vaizdo įraše matyti, kad jaunuolis kažkam pamojuoja ir, panašu, kad visiškai nesijaudina dėl savo saugumo.
Pamatę tokį vaizdą, komentatoriai pradėjo svarstyti, kas galėjo pastūmėti jaunuolį priimti tokį sprendimą.
„Prie ko priveda bilietų kainos“, – komentavo viena moteris.
„Man tai kyla klausimas, kaip jis ten užlipo? Nejaugi niekas nematė?“, – svarstė kita.
„Bet čia nėra juokinga visiškai, o jei kažkas atsitiks, kodėl kažkas kitas turi būti kaltas“, – pastebėjo dar vienas gyventojas.
Toks poelgis gali kainuoti gyvybę
UAB „Vilniaus viešojo transporto“ (VVT) Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė Gintarė Žalytė-Štarienė žurnalistams komentavo, kad apie šį įvykį bendrovė sužinojo iš socialiniuose tinkluose pasirodžiusio vaizdo įrašo, o tokius veiksmus jie laiko ypač pavojingais ir neatsakingais.
„Mūsų vairuotojai, pastebėję ant transporto priemonės lipančius ar kitaip pavojingai besielgiančius asmenis, jei tik tai įmanoma, sustabdo autobusą saugioje vietoje. Vis dėlto vairuotojai neturi nei pareigos, nei galimybės sulaikyti tokių pažeidėjų — dažniausiai transportui sustojus jie greitai pasišalina“, – pažymi VVT atstovė.
Be to, G. Žalytė-Štarienė priduria, kad nors tokie įvykiai yra pavieniai, bendrovė ieško būdų, kaip užkirsti kelią tokiam elgesiui.
„Bendradarbiaujame su institucijomis, o pastebėti atvejai turi būti registruojami e-Policijos platformoje, kad pareigūnai galėtų atlikti tyrimą ir priimti sprendimus. Tad visuomenės neabejingumas tokioms situacijoms yra labai reikalingas“, – komentavo ji.
VVT atstovė taip pat pabrėžė, kad toks elgesys gali sukelti pavojų ne tik žmogaus sveikatai, bet ir gyvybei.
„Lipimas ant autobuso stogo ar bet koks kitas sąmoningas saugumo taisyklių nepaisymas kelia tiesioginę grėsmę asmens sveikatai ir net gyvybei. Tokie veiksmai gali baigtis rimtais sužalojimais dėl nukritimo, susidūrimo su kelio infrastruktūra ar staigaus transporto manevro.
Be to, tai trikdo eismą, kelia pavojų kitiems eismo dalyviams ir sukelia papildomą stresą vairuotojams. Už tokį elgesį taip pat gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal galiojančius teisės aktus“, – teigė G. Žalytė-Štarienė.
