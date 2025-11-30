 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Prie ko priveda bilietų kainos“ – Vilniuje ant autobuso stogo siaubingas vaizdas

2025-11-30 18:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 18:50

Vilniuje užfiksuotas ant autobuso stogo užsilipęs ir viešuoju transportu važiavęs „zuikis“. Toks vaikino elgesys gerokai nustebino gyventojus, kurie svarstė, dėl ko jaunuolis nusprendė taip pasielgti. Tuo metu Vilniaus viešojo transporto atstovai įspėja, kad toks elgesys gali pasibaigti ir mirtimi. 

Ant autobuso stogo užsilipęs jaunuolis (tv3.lt koliažas)

Vilniuje užfiksuotas ant autobuso stogo užsilipęs ir viešuoju transportu važiavęs „zuikis“. Toks vaikino elgesys gerokai nustebino gyventojus, kurie svarstė, dėl ko jaunuolis nusprendė taip pasielgti. Tuo metu Vilniaus viešojo transporto atstovai įspėja, kad toks elgesys gali pasibaigti ir mirtimi. 

REKLAMA
9

Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Pranešk, kur keleivių kontrolė. Vilnius“ išplito gyventojams žadą atėmęs vaizdo įrašas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jame užfiksuotas ant Vilniaus 50 maršruto autobuso stogo gulintis jaunuolis, kuris tuo metu buvo užsilipęs ant važiuojančio autobuso. 

REKLAMA
REKLAMA

„Zuikis nusprendė pasivažinėti ant autobuso stogo...“, – prirašė vaizdo įrašu pasidalinęs asmuo. 

REKLAMA

Vaizdo įraše matyti, kad jaunuolis kažkam pamojuoja ir, panašu, kad visiškai nesijaudina dėl savo saugumo. 

Pamatę tokį vaizdą, komentatoriai pradėjo svarstyti, kas galėjo pastūmėti jaunuolį priimti tokį sprendimą.

„Prie ko priveda bilietų kainos“, – komentavo viena moteris. 

„Man tai kyla klausimas, kaip jis ten užlipo? Nejaugi niekas nematė?“, – svarstė kita. 

REKLAMA
REKLAMA

„Bet čia nėra juokinga visiškai, o jei kažkas atsitiks, kodėl kažkas kitas turi būti kaltas“, – pastebėjo dar vienas gyventojas. 

Toks poelgis gali kainuoti gyvybę

UAB „Vilniaus viešojo transporto“ (VVT) Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė Gintarė Žalytė-Štarienė žurnalistams komentavo, kad apie šį įvykį bendrovė sužinojo iš socialiniuose tinkluose pasirodžiusio vaizdo įrašo, o tokius veiksmus jie laiko ypač pavojingais ir neatsakingais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų vairuotojai, pastebėję ant transporto priemonės lipančius ar kitaip pavojingai besielgiančius asmenis, jei tik tai įmanoma, sustabdo autobusą saugioje vietoje. Vis dėlto vairuotojai neturi nei pareigos, nei galimybės sulaikyti tokių pažeidėjų — dažniausiai transportui sustojus jie greitai pasišalina“, – pažymi VVT atstovė. 

REKLAMA

Be to, G. Žalytė-Štarienė priduria, kad nors tokie įvykiai yra pavieniai, bendrovė ieško būdų, kaip užkirsti kelią tokiam elgesiui. 

„Bendradarbiaujame su institucijomis, o pastebėti atvejai turi būti registruojami e-Policijos platformoje, kad pareigūnai galėtų atlikti tyrimą ir priimti sprendimus. Tad visuomenės neabejingumas tokioms situacijoms yra labai reikalingas“, – komentavo ji. 

REKLAMA

VVT atstovė taip pat pabrėžė, kad toks elgesys gali sukelti pavojų ne tik žmogaus sveikatai, bet ir gyvybei. 

„Lipimas ant autobuso stogo ar bet koks kitas sąmoningas saugumo taisyklių nepaisymas kelia tiesioginę grėsmę asmens sveikatai ir net gyvybei. Tokie veiksmai gali baigtis rimtais sužalojimais dėl nukritimo, susidūrimo su kelio infrastruktūra ar staigaus transporto manevro.

Be to, tai trikdo eismą, kelia pavojų kitiems eismo dalyviams ir sukelia papildomą stresą vairuotojams. Už tokį elgesį taip pat gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal galiojančius teisės aktus“, – teigė G. Žalytė-Štarienė. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
JUDU (tv3.lt koliažas)
Į autobusą įlipusi Asta išgirdo pribloškiančius kontrolieriaus žodžius – masiškai sureagavo ir kiti vilniečiai (21)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
voss
voss
2025-11-30 19:01
socialiniu tinklu auka..
Atsakyti
70+
70+
2025-11-30 19:09
Žurnaleikai atėmė žadą ir jis parašė kvailą antraštę.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų