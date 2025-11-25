 
Įlipusi į traukinį Lietuvoje Gabija tokio vaizdo nesitikėjo: nustebo kaip reikiant

2025-11-25 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
„Gan dažnai keliauju traukiniu Vilnius–Kaunas, bet vakar turėjau tokią nuostabią kelionę, kokios dar turbūt niekad neturėjau, net noriu pasidalinti su visais“, – rašo naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi skaitytoja Gabija.

7

Apie tai, kad pradėjo kursuoti kalėdiniai traukiniai, kažkur buvau mačiusi, bet nemačiau, kaip jie atrodys ir, žinokit, tikrai kažkas nerealaus.

Kalėdinis traukinys
„Nustebino labai stipriai“

Pirkdama bilietą neatkreipiau dėmesio, koks traukinys bus – reikėjo pasiekti kelionės tikslą ir tiesiog pirkau bilietą reikiamu laiku.

Bet kaip mane nustebino, kai pamačiau, kaip atrodo traukinys! Viskas taip prabangu, elegantiška, dar kaip tik pasnigę, tai tikrai pajaučiau tą šventinę dvasią.

Be galo gražus vaizdas, toks jausmas, kad patenki į kažkokią pasaką.

Nustebino tikrai labai stipriai, kaip džiaugiuosi, kad yra tokie sumanymai. Net paprasta, niekuo neišsiskirianti kelionė tapo džiaugsmingesnė.

Lietuvoje kursuoja kalėdiniai traukiniai

Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, nuo lapkričio 20 dienos išriedėjo kalėdiniam laikotarpiui papuošti traukiniai.

Šiemet keleiviai šventine atmosfera gali mėgautis keturiuose riedmenyse, kelionės jais tęsis iki kitų metų sausio mėnesio vidurio, rašoma anksčiau išplatintame „LTG Link“ pranešime spaudai.

Išriedėjo kalėdiniai traukiniai: pasigrožėkite
Šiais metais kalėdiniai traukiniai kursuoja penkiomis kryptimis: Vilnius–Kaunas, Vilnius–Trakai, Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Mockava, o iki gruodžio 11 dienos – Vilnius–Turmantas kryptimi.

Trys kalėdiniai riedmenys papuošti šviesų ir muzikos temą atspindinčiomis dekoracijomis, šiuose traukiniuose keleiviai išvys ne tik kalėdines eglutes, bet ir muzikos instrumentus.   

Ketvirtajame traukinyje, važiuojančiame maršrutu Vilnius–Mockava, keleiviai jausis lyg sugrįžę į vaikystę.

Penktus metus iš eilės puošiami kalėdiniai įmonės traukiniai jau tapo tradicija, kasmet pritraukiančia rekordinį kiekį keleivių – vien praėjusiais metais kalėdiniais traukiniais keliavo daugiau nei 100 tūkstančių gyventojų.

Dėl šios priežasties šiemet maršrutais Vilnius–Kaunas ir Vilnius–Trakai vykstančiuose traukiniuose įsigalioja vietų rezervacija, dalis nerezervuojamų vietų liks terminuotus bilietus turintiems keliautojams.   

Kalėdiniai traukiniai kursuos iki kitų metų sausio 11 dienos. 

