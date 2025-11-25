Vilniečiai būstą dažniausiai renkasi pagal kainą ir lokaciją

„EIKA Development“ plėtros departamento direktorius Tomas Žiaugra teigė, kad kaina visada buvo ir yra esminis kriterijus daugumai pirkėjų. Tyrimo duomenimis, į būsto kainą labiausiai atsižvelgiantys nurodė 67 proc. sostinės gyventojų.
„Tai ypač matyti tarp žemesnių pajamų pirkėjų – net 76 proc. jų įvardija kainą kaip pagrindinį veiksnį. Tačiau net ir 3–4 tūkst. eurų pajamų grupėje daugiau nei pusė pirkėjų vertina būsto įperkamumą“, – nurodė T. Žiaugra.
Tyrimas rodo, kad antroje vietoje pagal svarbumą Vilniaus gyventojams yra vieta ir rajonas, kuriame yra perkamas naujas būstas (53 proc.), o trečioje vietoje – galimybė turėti automobilio parkavimo vietą (38 proc.). Bendrovės duomenimis, toks pats kriterijų eiliškumas buvo fiksuotas ir praėjusiais metais.
Pasak T. Žiaugros, nors bendri prioritetai išlieka tokie patys, žvelgiant į skirtingas būsto pirkėjų auditorijas kriterijai kinta. Pavyzdžiui, jaunesni gyventojai (24–34 m.) dažniau vertina vystytojo reputaciją, bendras laisvalaikio erdves bei architektūrą. Tuo metu 35–44 m. vilniečiai yra labiau orientuoti į infrastruktūrą, o 45–54 m. bei vyresni nei 55 m. pirkėjai labiau vertina kainą.
Populiarėja būstai, esantys gamtos apsuptyje
Visgi NT plėtros bendrovės „Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovas Mykolas Čiplys teigė, kad pirkėjų keliami lūkesčiai perkamam butui šiais laikais yra kur kas didesni nei anksčiau. Jo teigimu, vilniečiai vis daugiau dėmesio skiria aplinkai bei šalia gyvenamojo būsto esančiai infrastruktūrai.
„Pirkėjų elgsena keičiasi ir būstas vis rečiau yra suvokiamas tik kaip stogas virš galvos“, – komentavo M. Čiplys.
„Tą rodo ir mūsų inicijuojami bei atliekami visuomenės nuomonės tyrimai – aukštą gyvenimo kokybę galintis pasiūlyti būstas šiandien vilniečių dažniausiai siejamas su penkiais kriterijais: patogiu susisiekimu (47 proc.), tvarkinga kaimynyste (42 proc.), privatumu (40 proc.), energiniu efektyvumu (34 proc.) ir gamtos artumu (30 proc.)“ – nurodė jis.
M. Čiplys atkreipė dėmesį, kad sostinės gyventojai vis labiau vertina kokybišką laisvalaikį, dėl to pastaruoju metu populiarėja gamtos apsuptyje esantys naujos statybos butai.
„Žaluma vertinama ne tik dėl jos kuriamos unikalios auros, ramybės jausmo ar vaizdo pro langą, bet ir atveriamų galimybių leisti laisvalaikį gryname ore. Dėl šios priežasties pirkėjams svarbus išlieka ne tik gamtos elementų buvimas greta pats savaime, bet ir kokybiškas jų įveiklinimas bei pritaikymas kasdieniams poreikiams“, – teigė „Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovas.
Ateityje gali didėti skirtumai tarp pirkėjų poreikių
„EIKA Development“ plėtros departamento direktoriaus T. Žiaugros teigimu, ateinančius kelerius metus kaina ir toliau dominuos kaip svarbiausias kriterijus, įsigyjant būstą Vilniuje, ypač tarp žemesnes ir vidutines pajamas uždirbančių gyventojų. Taip pat, jo teigimu, ateityje stiprės pirkėjų segmentacija.
„Jaunimas, šeimos ir skirtingų pajamų pirkėjai jau dabar renkasi visiškai skirtingai, o ateityje šie skirtumai tik didės. Tai reiškia, kad ateityje būsto rinka bus labiau diferencijuota, o vienas modelis visiems pirkėjams šiuo metu jau nebetinka“, – teigė jis.