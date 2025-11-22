Nuo kitų metų perkantiems būstą su paskola – reikšmingi pokyčiai: štai ką palies

Būstą perkantys su paskola mokės mažiau
Pasak nekilnojamojo turto brokerio Kosto Narbuto, šis sprendimas neabejotinai turės įtakos NT sandorių tendencijoms tiek mažesniuose miesteliuose, tiek Lietuvos didmiesčiuose.
Tiesa, NT brokeris priminė, kad naująja valstybės lengvata visi pasinaudoti negalės.
„Tikslinė grupė, į ką orientuojasi valstybė, tai yra padėti jaunoms šeimoms, tačiau šią paramą gali gauti ne tik jaunos šeimos, ne tik susituokę asmenys, bet ir pavieniai žmonės. Svarbiausi kriterijai, kad jums būtų iki 35-erių metų. Taip pat kad per paskutinius penkerius metus nebūtumėte turėjęs jokio nekilnojamojo turto, kuriame galima deklaruoti gyvenamąją vietą ir, aišku, šiuo metu neturėtumėte tokio turto“, – aiškino brokeris.
Valstybė tiki, kad tai padės jaunoms šeimoms
Pagrindinė tokios subsidijos mintis, kad tai turėtų padėti jaunam žmogui įsigyti turtą. Pirmoji nauda ta, kad sutrumpėja laikas, per kurį sutaupomas pradinis įnašas.
„Jei jūsų planuojamas įsigyti butas kainuoja 100 tūkst. eurų, tai anksčiau reikėjo sutaupyti 15 tūkst. eurų, o dabar jau pagal idėją turėtų pakakti ir 10 tūkst. eurų pradinio įnašo. Tai jeigu jūs galite sutaupyti tik pradinį įnašą ir iš kitų šaltinių neturite galimybės jo surinkti, tai jums turės turbūt didžiausią įtaką. Kita mintis, kad tai palies ir jaunus žmones, kurie galbūt jau šiandien turi visą reikiamą pradinį įnašą, bet dabar jiems atsiranda pasirinkimas panaudoti ne visus turimus 15 tūkst, o likusius 5 tūkst. panaudoti kitiems šeimos, asmeniniams poreikiams ir jų įgyvendinimui“, – teigė K. Narbutas.
Visgi nereikėtų pamiršti, kad mažesnis pradinis įnašas neišvengiamai lems didesnius kiekvieno mėnesio mokėjimus bankui ar kredito įstaigai.
„Bet koks teigiamas intarpas, daromas į rinką, visada turi įtakos ir kainoms. Tai remiantis vienu konkrečiu pavyzdžiu, kuomet buvo teikiamos subsidijos jaunoms šeimoms regionuose, kai buvo suteikta galimybė įgyti turtą regionuose, ne didžiuosiuose miestuose, dalinai ar netgi pilnai iš valstybės padengiant pradinį įnašą, tai prisidėjo prie regionų NT kainų augimo, bet ir turėjo teigiamos įtakos regionams, nes kvietė žmones ten apsigyventi“, – sakė NT brokeris.
Nors ženklaus būsto kainų augimo NT brokeriai nesitiki, tačiau mano, kad labiau augs ekonominio būsto paklausa.
„Tikrai ne kiekvienas rinkos dalyvis, turintis teisę pasinaudoti šia subsidija, ja pasinaudos ir ta teise galinčių pasinaudoti žmonių nėra daug. Be to, tai apims visą Lietuvos teritoriją, neišskirs kažkokio atskiro regiono, bet pažymėčiau, kad didesnę įtaką tai turės ekonominio segmento būsto rinkai, nes būtent tokie pirkėjai yra jautriausi tam pradinio įnašo klausimui, jautriausi tai galimybei sutaupyti“, – prognozavo K. Narbutas.
Daugiau apie tai, ką šis pokytis gali atnešti būsto rinkoje, žiūrėkite laidos reportaže.
Laidą „Statybų gidas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 09:30 val. per TV6.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
##UArticlesInsert_Video_getVideo_tv3Play/10504494/autoplay=0#|