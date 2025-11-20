„Concretus group“ planuoja įsigyti „Vilniaus karjerus“

Prašymą įsigyti 100 proc. įmonės akcijų „Concretus group“ pateikė Konkurencijos tarybai.
Pasak pranešimo, su „Concretus group“ susijusios įmonės „Vilniaus aidai“, Betono centras, „Betono mozaika“ ir „INHUS Prefab“ užsiima statybinių medžiagų didmenine prekyba, betono mišinių ir kitų jo gaminių, aplinkotvarkos gaminių ir gelžbetonio gamyba, gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba Lietuvoje ir kitose valstybėse.
Tuo metu „Vilniaus karjerai“ naudoja Papiškių ir Margio karjerus Vilniaus apskrityje bei turi leidimus naudoti Miškinių ir Merešlėnų telkinių išteklių dalis, tačiau visos apimties veiklos šiuose sklypuose nevykdo.
„Concretus group“ pernai uždirbo 10,3 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno ir gavo 193,9 mln. eurų pajamų, rodo Registrų centrui pateikta ataskaita. Įmonės naudos gavėjai yra Justinas Danyla, Kristina Danylienė ir Gedeminas Ginjotis.
Tuo metu „Vilniaus karjerai“ 2024 metais uždirbo 890 tūkst. eurų grynojo pelno ir gavo 5,9 mln. eurų pajamų, o jos naudos gavėjas yra Olius Danyla.