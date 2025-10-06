„PST Group“ traukiasi iš „Nasdaq“ biržos

Grupės akcininkų susirinkimas išbraukti „PST Group“ akcijas iš „Nasdaq“ nusprendė birželio pabaigoje.
„Bendrovė kreipėsi su prašymu į „Nasdaq“, kad priimant sprendimą dėl bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos (…), jo įsigaliojimo data būtų nustatyta ne vėlesnė nei lapkričio 31 d.“ – pranešime teigė grupė.
Šiuo metu bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje data nėra žinoma, ją nustatys „Nasdaq“.
„PST Group“ anksčiau skelbė, kad trauktis iš prekybos akcijomis biržos nuspręsta, nes bendrovės veikla nuostolinga, dividendai paskutinį kartą išmokėti už 2019 m., per biržą įmonė taip pat nesiekia pritraukti papildomo kapitalo.
„PST Group“ valdo infrastruktūros statybos generalinės rangos ir projektų valdymo bendrovė „HISK“.
