Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„PST Group“ traukiasi iš „Nasdaq“ biržos

2025-10-06 09:25 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 09:25

Viena didžiausių šalies statybos įmonių „PST Group“ traukiasi iš prekybos akcijomis Vilniaus biržos „Nasdaq“, pirmadienį pranešė grupė.

Nasdaq (Vygintas Skaraitis/BNS)

Viena didžiausių šalies statybos įmonių „PST Group“ traukiasi iš prekybos akcijomis Vilniaus biržos „Nasdaq“, pirmadienį pranešė grupė.

REKLAMA
0

Grupės akcininkų susirinkimas išbraukti „PST Group“ akcijas iš „Nasdaq“ nusprendė birželio pabaigoje.

„Bendrovė kreipėsi su prašymu į „Nasdaq“, kad priimant sprendimą dėl bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos (…), jo įsigaliojimo data būtų nustatyta ne vėlesnė nei lapkričio 31 d.“ – pranešime teigė grupė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje data nėra žinoma, ją nustatys „Nasdaq“.

REKLAMA
REKLAMA

„PST Group“ anksčiau skelbė, kad trauktis iš prekybos akcijomis biržos nuspręsta, nes bendrovės veikla nuostolinga, dividendai paskutinį kartą išmokėti už 2019 m., per biržą įmonė taip pat nesiekia pritraukti papildomo kapitalo.

„PST Group“ valdo infrastruktūros statybos generalinės rangos ir projektų valdymo bendrovė „HISK“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų