Lietuva > Aktualijos

Dėl Ukrainos vėliavų iškėlimo – naujas siūlymas

2025-11-30 19:06 / šaltinis: BNS / aut.
2025-11-30 19:06

Daliai politikų reiškiant abejones dėl Ukrainos vėliavų, iškeltų virš įvairių valstybės įstaigų, teisėtumo, Vidaus reikalų ministerija (VRM) siūlo tobulinti dabar galiojantį įstatymą ir Vyriausybei suteikti teisę spręsti, kada kokios šalies vėliavą būtų tikslinga kelti.

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Daliai politikų reiškiant abejones dėl Ukrainos vėliavų, iškeltų virš įvairių valstybės įstaigų, teisėtumo, Vidaus reikalų ministerija (VRM) siūlo tobulinti dabar galiojantį įstatymą ir Vyriausybei suteikti teisę spręsti, kada kokios šalies vėliavą būtų tikslinga kelti.

5

VRM parengė ir šiuo metu su kitomis institucijomis derina Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo pataisas.

Projekto aiškinamajame rašte pažymima, kad prasidėjus Rusijos karinei agresijai prieš Ukrainą, Lietuva solidarizuodamasi iškėlė Ukrainos vėliavas, tačiau dabar galiojančiame įstatyme nėra aiškiai apibrėžti galimi užsienio vėliavų naudojimo atvejai, todėl valstybės institucijoms kyla tam tikrų teisinių netikrumų dėl galimybės naudoti šias vėliavas.

VRM siūlo, kad tokius atvejus detaliau reglamentuotų Vyriausybė.

Pagal projektą, užsienio valstybių vėliavos galėtų būti keliamos prie, virš ar ant valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų pastatų ar kitaip naudojamos vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka.

Taip pat nurodyta, kad rengdama šią tvarką Vyriausybė turėtų atsižvelgti į Lietuvos užsienio politikos ir nacionalinio saugumo interesus bei diplomatinius santykius.

Įstatyme ketinama palikti teisę užsienio valstybės vėliavą iškelti tose institucijose tuo metu, kai jose lankosi oficialūs svečiai ir specialiųjų misijų atstovai, taip pat atmintinų dienų ar oficialių tarptautinių renginių proga, pagal diplomatinio protokolo reikalavimus.

Galėtų būti nuolat iškeliamos prie valstybės

Be to, siūloma aiškiau reglamentuoti ir Europos Sąjungos bei NATO vėliavų iškėlimo tvarką. Anot projekto, jos galėtų būti nuolat iškeliamos prie valstybės, savivaldybių institucijų kartu su Lietuvos valstybės vėliava.

„Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos vėliavos negali būti nuolat iškeltos prie, virš ar ant Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų pastatų. Tačiau Lietuva jau 21 metus yra ES ir NATO narė ir daugelis valstybės institucijų kartu su Lietuvos valstybės vėliava naudoja (kelia) ES vėliavą“, – teigiama projekto aiškinamajame rašte.

BNS rašė, kad Seimo narys Ignas Vėgėlė spalį su trimis pareiškimais kreipėsi į policiją, kad ant Vilniuje esančio Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus, Migracijos departamento ir Palangoje įsikūrusio Palangos gintaro muziejaus pastatų su Lietuvos Trispalve nuolat ir lygiavertiškai iškelta užsienio valstybės vėliava.

Seimo nario teigimu, tai pažeidžia įstatymą ir turėtų užtraukti administracinę atsakomybę.

Tačiau Vilniaus ir Palangos policija nutraukė pradėtas administracines teisenas, nustačiusi, kad nėra administracinio nusižengimo požymių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

I
I
2025-11-30 19:33
sub ine gali susikisti ta ukr skudura..Nusibode..
Atsakyti
Z1000
Z1000
2025-11-30 19:38
Į ką tau pažadėjo ukrai kad savo valstybės atributiką niekini ar į tavę panašūs ten ir varik gali kelti stumti kišti ją kaip patiks
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
