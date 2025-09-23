Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Moldovos prezidentė: Rusija bando kurstyti suirutę, pirkti balsus

2025-09-23 18:36 / šaltinis: BNS
2025-09-23 18:36

Proeuropietiška Moldovos prezidentė Maia Sandu pirmadienį apkaltino Rusiją, kad ji moka pinigus šimtams žmonių, kad destabilizuotų šią nedidelę šalį prieš savaitgalį vyksiančius parlamento rinkimus.

Maia Sandu (nuotr. SCANPIX)

Proeuropietiška Moldovos prezidentė Maia Sandu pirmadienį apkaltino Rusiją, kad ji moka pinigus šimtams žmonių, kad destabilizuotų šią nedidelę šalį prieš savaitgalį vyksiančius parlamento rinkimus.

REKLAMA
2
REKLAMA
REKLAMA

Buvusi sovietinė respublika, įsiterpusi tarp karo draskomos Ukrainos ir Europos Sąjungos (ES) narės Rumunijos, ne kartą perspėjo dėl Rusijos kišimosi.

REKLAMA

Moldovos gyventojai sekmadienį balsuos įtemptuose parlamento rinkimuose.

„Šimtams asmenų (Rusija) moka, kad jie provokuotų neramumus, smurtą ir skleistų baimę“, – pirmadienio vakarą transliuotame vaizdo įraše sakė M. Sandu.

Ji teigė, kad „Kremlius leidžia šimtus milijonų eurų, kad nupirktų šimtus tūkstančių balsų“, ir ragino piliečius neleisti į valdžią grįžti „tiems, kurie dabar perka balsus“.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį Moldovos valdžios institucijos pranešė, kad po 250 kratų visoje šalyje sulaikė 74 žmones.

Reidai buvo „susiję su baudžiamąja byla dėl rengimosi masinėms riaušėms ir destabilizacijai, kurie buvo koordinuojami iš Rusijos Federacijos per kriminalinius elementus“, sakoma policijos pareiškime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tyrėjų teigimu, Rusija planavo Serbijoje apmokyti jaunus moldavus taktikos, kuri turėjo būti naudojama prieš policiją per protestus.

„Jų misija: organizuoti smurtą prieš ir po rinkimų“, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. Sandu nacionalinio saugumo vadovas Stanislavas Secrieru.

REKLAMA

Prorusiškos opozicijos lyderis, buvęs prezidentas Igoris Dodonas sakė, kad jo Socialistų partijos regioniniuose biuruose buvo atliktos kai kurios kratos. Jis apkaltino M. Sandu valdančiąją partiją PAS bauginimu.

„Šimtai kasdienių kratų ir išpuolių prieš mūsų kolegas (...) rodo Maia Sandu baimę dėl rinkimų rezultatų. Jie žino, kad pralaimės šiuos rinkimus“, – sakė jis spaudos konferencijoje.

Nors dauguma prieš rinkimus atliktų apklausų rodo, kad PAS pirmauja, analitikai teigia, kad sekmadienio balsavimo rezultatai nenuspėjami.

Praėjusiais metais, vadovaujant M. Sandu, Moldova pradėjo derybas dėl stojimo į ES.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų