TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

„Hamas“ atmetė Donaldo Trumpo kaltinimus trukdant paliauboms Gazos Ruože

2025-09-23 20:34 / šaltinis: BNS
2025-09-23 20:34

„Hamas“ antradienį atmetė JAV prezidento Donaldo Trumpo kaltinimą, kad palestiniečių kovotojų grupuotė blokuoja pastangas sudaryti paliaubas Gazos Ruože.

„Hamas“ antradienį atmetė JAV prezidento Donaldo Trumpo kaltinimą, kad palestiniečių kovotojų grupuotė blokuoja pastangas sudaryti paliaubas Gazos Ruože.

0

„Hamas“ niekada nebuvo kliūtis sudaryti paliaubų susitarimą Gazos Ruože (...) JAV administracija, tarpininkai ir visas pasaulis žino, kad karo nusikaltėlis (Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas) Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) yra vienintelis, kuris trukdo visiems bandymams pasiekti susitarimą“, – pareiškime teigė „Hamas“.

D. Trumpas anksčiau antradienį kreipdamasis į Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją pareiškė, kad „Hamas“ atsisako paleisti Gazos Ruože laikomus įkaitus ir sutikti su paliaubomis.

