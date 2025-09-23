Tai, ką Erika Kirk parodė per velionio vyro Charlie atminimo ceremoniją, paliko be žado: sukėlė aršias diskusijas

Gestas išlieka dviprasmiškas, kurstantis nuolatines diskusijas ir spėliones, skelbė indiatimes.com.
Sukėlė diskusijas
Vos tik Erikos Kirk rankos gesto akimirka pasirodė socialiniuose tinkluose, ji iškart sulaukė dėmesio internete. Vartotojai atkreipė dėmesį, kad Erika, stovėdama šalia prezidento Donaldo Trumpo per atminimo ceremoniją, galimai parodė „velnio ragų“ gestą.
Kai kurie interneto kritikų taip pat sukėlė klausimų dėl gesto laiko ir ketinimų, klausdami, kodėl Erika laukė, kol stovės šalia „garsiausio gyvo žmogaus“.
„Atsiprašau, aš myliu Trumpą ir Charlie Kirką, ir nenoriu gadinti nuotaikos, bet kodėl Erika laukė, kol stovės šalia garsiausio žmogaus pasaulyje, prieš visų akivaizdą, savo gyvenimo svarbiausiu momentu, kad parodytų velnio ragų gestą?“ – rašė vienas „X“ platformoje (anksčiau vadinto „Twitter“).
Kitas įrašas „Reddit“ teigė: „Erika Kirk parodė satanistinį rankos gestą savo meistrui.“
Nuo to laiko šis gestas sukėlė intensyvią diskusiją – kai kurie jį laiko nekaltu arba atsitiktiniu, o kiti mano, kad tai buvo tyčinis ir simbolinis ženklas.
Socialinių tinklų vartotojai diskutuoja apie Erikos Kirk simbolinį rankos gestą.
Vos tik šie įrašai pasirodė internete, jie greitai sulaukė vartotojų dėmesio. Vienas „X“ vartotojas rašė: „Man kilo klausimas, nes ji jau anksčiau lūpomis sakė „Aš tave myliu“, tad nebūtų buvę būtina rodyti ILY gestą. Laikas, kai tai įvyko – pabaigoje šalia Trumpo – buvo LABAI keistas. Ji galėjo tiesiog parodyti į Charlie Kirk'o plakatą ir lūpomis pasakyti „Aš tave myliu.“
Kitas vartotojas „Reddit“ uždavė tą patį klausimą: „Ar tai nėra rankos gestas, reiškiantis „aš tave myliu“?“ „Taip, mano šeima taip atsisveikina vieni su kitais. Pasakysiu jiems, kad reikia nustoti, nes žmonės gali pagalvoti, jog mes esame satanistai“, – atsakė kitas.
