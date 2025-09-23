Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Tai, ką Erika Kirk parodė per velionio vyro Charlie atminimo ceremoniją, paliko be žado: sukėlė aršias diskusijas

2025-09-23 20:06
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 20:06

Per Charlie Kirk'o atminimo ceremoniją Erika Kirk parodė rankos gestą, sukėlusį gerbėjų diskusijas. Vieni jį aiškina kaip satanistinį „velnio ragų“ ženklą, o kiti – kaip Amerikos gestų kalbos simbolį, reiškiantį „Aš tave myliu“.

Erika Kirk ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
7

Per Charlie Kirk'o atminimo ceremoniją Erika Kirk parodė rankos gestą, sukėlusį gerbėjų diskusijas. Vieni jį aiškina kaip satanistinį „velnio ragų“ ženklą, o kiti – kaip Amerikos gestų kalbos simbolį, reiškiantį „Aš tave myliu“.

Gestas išlieka dviprasmiškas, kurstantis nuolatines diskusijas ir spėliones, skelbė indiatimes.com.

Erika Kirk ir Donaldas Trumpas
FOTOGALERIJA. Erika Kirk ir Donaldas Trumpas

Sukėlė diskusijas

Vos tik Erikos Kirk rankos gesto akimirka pasirodė socialiniuose tinkluose, ji iškart sulaukė dėmesio internete. Vartotojai atkreipė dėmesį, kad Erika, stovėdama šalia prezidento Donaldo Trumpo per atminimo ceremoniją, galimai parodė „velnio ragų“ gestą.

Kai kurie interneto kritikų taip pat sukėlė klausimų dėl gesto laiko ir ketinimų, klausdami, kodėl Erika laukė, kol stovės šalia „garsiausio gyvo žmogaus“.

„Atsiprašau, aš myliu Trumpą ir Charlie Kirką, ir nenoriu gadinti nuotaikos, bet kodėl Erika laukė, kol stovės šalia garsiausio žmogaus pasaulyje, prieš visų akivaizdą, savo gyvenimo svarbiausiu momentu, kad parodytų velnio ragų gestą?“ – rašė vienas „X“ platformoje (anksčiau vadinto „Twitter“).

Kitas įrašas „Reddit“ teigė: „Erika Kirk parodė satanistinį rankos gestą savo meistrui.“

Nuo to laiko šis gestas sukėlė intensyvią diskusiją – kai kurie jį laiko nekaltu arba atsitiktiniu, o kiti mano, kad tai buvo tyčinis ir simbolinis ženklas.

Socialinių tinklų vartotojai diskutuoja apie Erikos Kirk simbolinį rankos gestą.

Vos tik šie įrašai pasirodė internete, jie greitai sulaukė vartotojų dėmesio. Vienas „X“ vartotojas rašė: „Man kilo klausimas, nes ji jau anksčiau lūpomis sakė „Aš tave myliu“, tad nebūtų buvę būtina rodyti ILY gestą. Laikas, kai tai įvyko – pabaigoje šalia Trumpo – buvo LABAI keistas. Ji galėjo tiesiog parodyti į Charlie Kirk'o plakatą ir lūpomis pasakyti „Aš tave myliu.“

Kitas vartotojas „Reddit“ uždavė tą patį klausimą: „Ar tai nėra rankos gestas, reiškiantis „aš tave myliu“?“ „Taip, mano šeima taip atsisveikina vieni su kitais. Pasakysiu jiems, kad reikia nustoti, nes žmonės gali pagalvoti, jog mes esame satanistai“, – atsakė kitas.

Į viršų