Trumpas skambins „draugui“ Orbanui: laukia pokalbis apie rusų naftą

Jis jam (V. Orbanui) paskambins, sakė D. Trumpas prieš susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Niujorke. V. Orbanas esą yra jo draugas ir galbūt jo paklausys.
Vengrija ir Slovakija, nepaisant ES sankcijų, toliau perka naftą iš Rusijos. Dėl to D. Trumpas kaltina europiečius dviguba morale.
JAV prezidentas anksčiau šį mėnesį pareiškė esąs pasirengęs pritaikyti sankcijas Rusijai, tačiau su sąlyga, kad visos NATO sąjungininkės sutiks visiškai nutraukti rusiškos naftos pirkimus ir įvesti savo sankcijas.
„Esu pasirengęs pritaikyti didžiules sankcijas Rusijai, kai visos NATO šalys sutiks ir pradės daryti tą patį, ir kai visos NATO šalys liausis pirkusios naftą iš Rusijos“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ tada nurodė D. Trumpas,.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!