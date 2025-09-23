Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Trumpas skambins „draugui“ Orbanui: laukia pokalbis apie rusų naftą

2025-09-23 22:32 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 22:32

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nori įtikinti Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną nutraukti rusiškos naftos importą, praneša agentūra „Reuters“.

JAV siunčia žinią: netrukus pasaulis išvys, kokių veiksmų Trumpas imsis Maskvos atžvilgiu (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nori įtikinti Vengrijos ministrą pirmininką Viktorą Orbaną nutraukti rusiškos naftos importą, praneša agentūra „Reuters".

0

Jis jam (V. Orbanui) paskambins, sakė D. Trumpas prieš susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Niujorke. V. Orbanas esą yra jo draugas ir galbūt jo paklausys.

Vengrija ir Slovakija, nepaisant ES sankcijų, toliau perka naftą iš Rusijos. Dėl to D. Trumpas kaltina europiečius dviguba morale.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV prezidentas anksčiau šį mėnesį pareiškė esąs pasirengęs pritaikyti sankcijas Rusijai, tačiau su sąlyga, kad visos NATO sąjungininkės sutiks visiškai nutraukti rusiškos naftos pirkimus ir įvesti savo sankcijas.

„Esu pasirengęs pritaikyti didžiules sankcijas Rusijai, kai visos NATO šalys sutiks ir pradės daryti tą patį, ir kai visos NATO šalys liausis pirkusios naftą iš Rusijos“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ tada nurodė D. Trumpas,.

