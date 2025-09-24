Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas užsipuolė Europą

2025-09-24 09:14 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 09:14

Antradienį sakydamas kalbą Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikavo pasaulinę organizaciją ir Europą, perspėjo, kad migracija nuves Vakarų šalis „į pragarą“, o klimato kaitą vadino „apgavyste“. 

Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)

Antradienį sakydamas kalbą Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikavo pasaulinę organizaciją ir Europą, perspėjo, kad migracija nuves Vakarų šalis „į pragarą“, o klimato kaitą vadino „apgavyste“. 

REKLAMA
2

Per pirmąjį pasirodymą JT Generalinėje Asamblėjoje nuo tada, kai grįžo į Baltuosius rūmus, D. Trumpas taip pat apkaltino pasaulinę organizaciją, kad ji nepadeda jam mėginant tarpininkauti, kad būtų pasiekti susitarimai dėl taikos Gazos Ruože ir Ukrainoje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kokia yra Jungtinių Tautų paskirtis?“ – klausė D. Trumpas, sakydamas išsamią, beveik valandą trukusią kalbą. Jo teigimu, organizacija „turi milžinišką potencialą, bet nė iš tolo jo neatitinka“. 

REKLAMA
REKLAMA

Kiti lyderiai juokėsi iš respublikono, kai D. Trumpas 2018 m. sakė pirmąją kalbą JT, tačiau šį kartą jo tiesioginis puolimas prieš pasaulinę organizaciją ir JAV sąjungininkes buvo sutiktas beveik visiška tyla.

REKLAMA

Pasakęs kalbą, D. Trumpas susitiko su Ukrainos karo meto lyderiu Volodymyru Zelenskiu ir sukėlė nuostabą, netrukus po susitikimo paskelbęs, kad dabar jis mano, jog Kyjivas galėtų atgauti visą Rusijos užgrobtą teritoriją – tai labai skiriasi nuo jo ankstesnių pareiškimų.

Garma į pragarą

Pikčiausius žodžius D. Trumpas pasakė apie migraciją ir patarė pasauliui pasekti jo pavyzdžiu. Susidorojimas su migracija buvo viena iš svarbiausių jo politinių žinučių, lėmusių dvi jo pergales per rinkimus JAV. 

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas užsipuolė Jungtines Tautas, kad „finansuoja" Vakarų šalių „puolimą“, vadino migraciją „invazija“ ir galiausiai nukreipė ugnį į sąjungininkes Europoje

„Jūsų šalys garma į pragarą“, – sakė jis Europos lyderiams. 

D. Trumpas taip pat kritikavo JT nieko nedarius, kai jis užbaigė septynis karus ir nesėkmingai mėgino nutraukti Rusijos invaziją į Ukrainą ir Izraelio karą Gazos Ruože. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Atrodo, kad jie tik parašo labai griežtą laišką“, – sakė jis ir pridūrė, jog „tai tušti žodžiai, o tušti žodžiai neužbaigia karo.“ 

Vėliau JAV lyderis smarkiai sugriežtino savo retoriką dėl Rusijos karo Ukrainoje, sakė, kad NATO šalys turėtų numušti jų teritoriją pažeidžiančius Rusijos lėktuvus. 

REKLAMA

Po derybų su V. Zelenskiu jis paskelbė savo platformoje „Truth Social“, kad mano, jog  „Ukraina, remiama Europos Sąjungos, yra pasirengusi kovoti ir susigrąžinti visą Ukrainą“. 

Didžiausia apgavystė

Kalbėdamas apie Gazos Ruožą – ši tema vyravo per JT viršūnių susitikimą – D. Trumpas pavadino Palestinos valstybės pripažinimą „atlygiu“ „Hamas“ už „siaubingus žiaurumus“, ginkluotos grupuotės įvykdytus per išpuolį Izraelyje 2023 m. spalio 7 dieną. 

REKLAMA

Palestinos valstybę pripažino kelios šalys, įskaitant Prancūziją ir Didžiąją Britaniją. 

JAV prezidentas išdėstė jam būdingą griežtą poziciją klimato kaitos klausimu, pareiškęs, kad yra „teisus visame kame“, kai ragina išgauti naftą ir atsisakyti žaliosios politikos.

„Klimato kaita – tai didžiausia kada nors pasaulyje įvykdyta apgavystė“, – sakė nekilnojamojo turto magnatas milijardierius. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Atidarydamas viršūnių susitikimą, JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas perspėjo, kad pagalbos ir bendradarbiavimo su pasauliu mažinimas – šios politikos D. Trumpas ėmėsi per antrąją kadenciją – „kelia chaosą“ pasaulyje. 

Po susitikimo su A. Guterresu atrodė, kad D. Trumpas paragino pakeisti JT vadovybę, kai žurnalistams sakė, kad „JT galėtų būti neįtikėtinos, jei joms vadovautų atitinkami žmonės“. 

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
NYT: keisdamas retoriką Trumpas atsiriboja nuo karo Ukrainoje
Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda apie Trumpo pareiškimą: labai geras atgrasymo faktorius
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Rubio pasakė, kas privertė Trumpą pakeisti nuomonę apie Rusiją (2)
Zelenskis: šią žiemą jau patys rusai turės problemų su energetika (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Kinija gali priversti Rusiją nutraukti karą Ukrainoje (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų