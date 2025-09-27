Kalendorius
Trumpas leido dislokuoti karius Portlande

2025-09-27 18:26 / šaltinis: ELTA / aut.
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 18:26

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį leido dislokuoti karius šalies šiaurės vakaruose esančiame Portlande ir prie Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) objektų.

D. Trumpas JT Generalinės Asamblėjos 80-ojoje sesijoje (nuotr. SCANPIX)

Šiuo sprendimu išplečiama jo ginčijama politika šalies viduje pasitelkti kariuomenę.

„Krašto saugumo sekretorės Kristi Noem prašymu įsakau karo sekretoriui Pete'ui Hegsethui (Pitui Hegsetui) skirti visus būtinus Karius saugoti Karo nusiaubtą Portlandą ir bet kuriuos apgultus mūsų ICE Objektus nuo „Antifa“ ir kitų vidaus teroristų atakos“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.

„Taip pat suteikiu įgaliojimus esant būtinybei naudoti Visą Jėgą“, – pridūrė jis, nepaaiškindamas, ką reiškia „visa jėga“.

D. Trumpas pirmadienį pasirašė įsakymą, kuriuo kairiojo sparno judėjimas „Antifa“ buvo paskelbtas vidaus teroristine organizacija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

