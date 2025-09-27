Trumpas leido dislokuoti karius Portlande

Šiuo sprendimu išplečiama jo ginčijama politika šalies viduje pasitelkti kariuomenę.
„Krašto saugumo sekretorės Kristi Noem prašymu įsakau karo sekretoriui Pete'ui Hegsethui (Pitui Hegsetui) skirti visus būtinus Karius saugoti Karo nusiaubtą Portlandą ir bet kuriuos apgultus mūsų ICE Objektus nuo „Antifa“ ir kitų vidaus teroristų atakos“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
„Taip pat suteikiu įgaliojimus esant būtinybei naudoti Visą Jėgą“, – pridūrė jis, nepaaiškindamas, ką reiškia „visa jėga“.
D. Trumpas pirmadienį pasirašė įsakymą, kuriuo kairiojo sparno judėjimas „Antifa“ buvo paskelbtas vidaus teroristine organizacija.
