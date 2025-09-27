Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

JAV atšauks Kolumbijos prezidento vizą: įvardijo priežastį

2025-09-27 14:28
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 14:28

Jungtinų Valstijų valstybės departamentas penktadienį paskelbė atšauksiantis kairiųjų pažiūrų Kolumbijos prezidento Gustavo Petro vizą dėl provokacijos per propalestinietišką demonstraciją Niujorke.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Jungtinų Valstijų valstybės departamentas penktadienį paskelbė atšauksiantis kairiųjų pažiūrų Kolumbijos prezidento Gustavo Petro vizą dėl provokacijos per propalestinietišką demonstraciją Niujorke.

0

„Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro stovėjo Niujorko gatvėje ir ragino JAV karius nevykdyti įsakymų ir kurstyti smurtą. Atšauksime G. Petro vizą dėl jo neapgalvotų ir kurstančių veiksmų“, – Valstybės departamentas paskelbė socialinėje platformoje „X“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

G. Petro savo paskyroje socialinėje žiniasklaidoje pasidalino vaizdo įrašu, kaip penktadienį Ispanų kalba jis per megafoną kreipiasi į didelę žmonių minią. Jo vertėjas perdavė prezidento žinią, kad „pasaulio valstybės“ raginamos siųsti karius pajėgoms, kurios „savo dydžiu pranoktų JAV kariuomenę“.

„Todėl čia, Niujorke, prašau visų Jungtinų Valstijų kareivių nenutaikyti savo ginklų į žmoniją. Nevykdykite D. Trumpo įsakymų! Vykdykite žmonijos įsakymus!“, – sakė Kolumbijos prezidentas.

Šaltinis iš prezidento administracijos patvirtino naujienų agentūrai AFP, kad penktadienio vakarą G. Petro jau vyko į Kolumbijos sostinę Bogotą.

G. Petro pareiškė turintis Italijos pilietybę, todėl jam nereikia vizos norint patekti į JAV.

Kolumbijos prezidentas Niujorke dalyvavo Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, kur antradienį jis griežtai pasisakė prieš D. Trumpo administraciją ir reikalavo ikiteisminio tyrimo dėl JAV smūgių prieš tariamas narkotikų gabentojų valtis Karibuose.

Jis sakė, kad per smūgius žuvo daugiau nei 10 „vargšų beginklių jaunų žmonių“.

Tačiau Vašingtonas prieštarauja ir teigia, kad JAV vykdo operaciją prieš narkotikų gabentojus prie Venesuelos krantų, o šios šalies prezidentą Vašingtonas kaltina vadovaujant narkotikų karteliui.

D. Trumpas į Karibų jūros regiono pietus pasiuntė aštuonis karo laivus ir vieną povandeninį laivą. Tai didžiausias JAV pajėgų dislokavimas per daugelį metų, o Venesuela išsigando galimo JAV įsiveržimo į šalį.

Kolumbijos prezidentas G. Petro mano, kad kai kurie per JAV smūgius žuvę asmenys buvo Kolumbijos piliečiai. Ši šalis yra didžiausia kokaino gamintoja pasaulyje.

Praeitą savaitę D. Trumpo administracija pašalino Kolumbiją iš sąrašo valstybių, kurias laiko sąjungininkėmis kovoje prieš narkotikų prekybą, bet ekonominių sankcijų jai neįvedė.

Abi šalys istoriškai yra sąjungininkės, tačiau įtampa kilo, kai Kolumbijai vadovauti pradėjo G. Petro, pirmasis kairiųjų pažiūrų prezidentas šioje šalyje.

