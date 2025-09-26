Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Spalio 1-ąją įsigalios JAV sankcijos Serbijos naftos bendrovei

2025-09-26 08:22 / šaltinis: BNS
2025-09-26 08:22

JAV sankcijos didžiausiai Serbijos naftos gamintojai, kurios kontrolinį akcijų paketą valdo Rusija, įsigalios spalio 1 dieną, ketvirtadienį pareiškė Serbijos prezidentas Aleksandaras Vučičius.

Serbijos vėliava

JAV sankcijos didžiausiai Serbijos naftos gamintojai, kurios kontrolinį akcijų paketą valdo Rusija, įsigalios spalio 1 dieną, ketvirtadienį pareiškė Serbijos prezidentas Aleksandaras Vučičius.

0

Serbijos naftos pramonė (NIS) buvo užsitikrinusi ne vieną priemonių, kurios yra Vašingtono griežtų sankcijų Rusijos energetikos sektoriui dėl jos invazijos į Ukrainą dalis, pratęsimą.

„Amerikiečiai pratęsė sankcijų netaikymą dar tik keturioms dienoms. Taigi, nuo spalio 1-osios Serbijos naftos pramonei bus įvestos sankcijos“, – pareiškime sakė A. Vučičius.

NIS, kurios kontrolinį akcijų paketą valdo Rusijos „Gazprom“, valdo vienintelę Serbijos naftos perdirbimo gamyklą.

A. Vučičius teigė, kad sankcijos turės rimtą poveikį Serbijai.

„Mes buvome itin sąžiningi savo partnerių iš Rusijos ir Amerikos atžvilgiu. Stengsimės būti sąžiningi, bet žmonės turi žinoti, kad už tai sumokėsime itin didelę kainą“, – sakė Serbijos prezidentas.

Šios priemonės priverstų Rusijos akcininkus parduoti bendrovės akcijų paketus arba jiems grėstų nacionalizacija.

Ekspertai įspėja, kad tokios sankcijos skaudžiai smogtų Serbijos ekonomikai, sukeltų naftos trūkumą ir didesnius kainų šuolius.

Sankcijomis, kurias iniciavo JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas), siekiama sumažinti Rusijos pelną, gaunamą iš prekybos nafta ir dujomis po invazijos į Ukrainą.

Nepaisant Vakarų spaudimo, Serbija palaiko glaudžius ryšius su Maskva ir atsisako įvesti sankcijas, net ir siekdama narystės Europos Sąjungoje. Šalis tebėra labai priklausoma nuo Rusijos dujų, tiekiamų per NIS.

Tiekimo sutartis tarp Maskvos ir Belgrado, pasirašyta 2022 metų pavasarį, buvo pratęsta iki rugsėjo pabaigos, šiuo metu vyksta derybos dėl naujos sutarties.

Bendrovės duomenimis, „Gazprom“ naftos padalinys valdo apie 45 proc. NIS akcijų, o rugsėjo 19-ąją jos patronuojančioji bendrovė „Gazprom“ perleido 11 proc. akcijų paketą susijusiai Sankt Peterburge įsikūrusiai įmonei „Intelligence“. Serbijos Respublikai priklauso beveik 30 procentų.

