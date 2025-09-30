Benjaminas Netanyahu: Izraelis nesutinka su palestiniečių valstybės įkūrimu

„Visiškai ne, ir to nėra parašyta susitarime. Vienas dalykas buvo aiškiai pasakytas: mes griežtai priešinsimės Palestinos valstybės sukūrimui“, – po susitikimo su D. Trumpu socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė Izraelio premjeras.
Jis taip pat pareiškė, kad Izraelio kariuomenė liks didžiojoje Gazos Ruožo dalyje.
„Mes susigrąžinsime visus savo įkaitus, gyvus ir sveikus, o (Izraelio kariuomenė) liks didžiojoje Gazos Ruožo dalyje“, – teigė B. Netanyahu.
Pirmadienį D. Trumpas pristatė planą, kuriuo būtų užbaigiamas karas Gazos Ruože, o Izraelio premjeras jam išreiškė pritarimą.
Abu sąjungininkai pareikalavo, kad šį planą patvirtintų islamistų grupuotė „Hamas“, kurios 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis sukėlė didžiulį Izraelio puolimą, o B. Netanyahu įspėjo, kad „užbaigs darbą“, jei „Hamas“ plano neparems.
