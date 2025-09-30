Kalendorius
Karas Izraelyje

Benjaminas Netanyahu: Izraelis nesutinka su palestiniečių valstybės įkūrimu

2025-09-30 11:41 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 11:41

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad pirmadienį Baltuosiuose rūmuose per susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu nesutiko su palestiniečių valstybės įkūrimu. 

Benjamino Netanyahu kalba Jungtinėse Tautose (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad pirmadienį Baltuosiuose rūmuose per susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu nesutiko su palestiniečių valstybės įkūrimu. 

0

„Visiškai ne, ir to nėra parašyta susitarime. Vienas dalykas buvo aiškiai pasakytas: mes griežtai priešinsimės Palestinos valstybės sukūrimui“, – po susitikimo su D. Trumpu socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė Izraelio premjeras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat pareiškė, kad Izraelio kariuomenė liks didžiojoje Gazos Ruožo dalyje.

„Mes susigrąžinsime visus savo įkaitus, gyvus ir sveikus, o (Izraelio kariuomenė) liks didžiojoje Gazos Ruožo dalyje“, – teigė B. Netanyahu.

Pirmadienį D. Trumpas pristatė planą, kuriuo būtų užbaigiamas karas Gazos Ruože, o Izraelio premjeras jam išreiškė pritarimą.

Abu sąjungininkai pareikalavo, kad šį planą patvirtintų islamistų grupuotė „Hamas“, kurios 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolis sukėlė didžiulį Izraelio puolimą, o B. Netanyahu įspėjo, kad „užbaigs darbą“, jei „Hamas“ plano neparems.

